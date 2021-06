Hai ngày nữa TP.HCM bắt đầu tiêm lô hơn 800.000 liều vắc xin Covid-19

Chiều 17.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi kiểm tra lô hàng 800.000 liều vắc xin Covid-19 - vắc xin AstraZeneca mà Chính phủ phân bổ cho TP.HCM được lưu trữ tại kho trong Khu công nghiệp Cát Lái (TP.Thủ Đức). Đây là kho bảo quản của Công ty May, kho lạnh này có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C và âm sâu đến - 25 độ C.