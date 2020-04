Lập rào “đóng cửa” Sơn Trà vì dân vô tư dã ngoại trong dịch bệnh

Nhiều phương tiện ra vào tỉnh Quảng Ninh không có lý do chính đáng đã buộc phải quay đầu vì lệnh cách ly toàn xã hội, phòng chống dịch Covid-1 tại địa phương này.

Bộ Tư lệnh TPHCM hiện đang là một trong những đơn vị tuyến đầu chủ lực trong phòng chống dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2).

Đang nghỉ học ở nhà, nhận được lời kêu gọi của trường, các sinh viên Khoa Công nghệ may Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai đã quay lại trường để may miễn phí khẩu trang nhằm tặng cho công nhân, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2).