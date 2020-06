Nguyên nhân nào khiến Phạm Kim Phê sát hại bé gái 13 tuổi trong rừng dương?

Cơ quan Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm Phạm Kim Phê để điều tra về hành vi giết người. Phạm Kim Phê là nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi rồi giấu xác trong rừng dương ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Trước khi bị sát hại, bé gái từng gọi điện thoại về nhà và kêu cứu: “Chị ơi cứu em”.

Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi bị sát hại, giấu thi thể trong rừng dương ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, sáng 22.6.2020, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An) để điều tra về hành vi giết người.