Nữ công nhân gặp tai nạn đau lòng dưới dốc cầu Rạch Miễu

Khi đến đoạn thuộc P.6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, xe chị H. bất ngờ va chạm với xe tải cẩu BS 50H - 085.08 đang lưu thông trên hướng ngược lại. Sau cú va chạm, chị H. và xe máy bị xe tải kéo lê ngược lên cầu Rạch Miễu khoảng 70 m.

Tại hiện trường, mảnh vỡ xe của tay ga vương vãi sát thành cầu, xe tải tiếp tục lưu thông qua cầu Rạch Miễu đến địa bàn xã An Khánh, H.Châu Thành, Bến Tre mới dừng lại. Chị H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông trên cầu Rạch Miễu; đồng thời phối hợp Công an P.6 và Công an TP.Mỹ Tho điều tra nguyên nhân vụ tai nạn