Thanh niên xúi giục bé trai trộm điện thoại ở tiệm bán dừa

Ngày 26.10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông xúi một bé trai khoảng 4 tuổi trộm điện thoại của người phụ nữ bán dừa. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Theo đó, đoạn clip hơn 2 phút ghi lại cảnh người thanh niên đi cùng bé trai khoảng 4 tuổi đến mua nước tại một tiệm chuyên bán dừa trái. Trong lúc người phụ nữ cặm cụi lo bán nước, người thanh niên ra hiệu cho bé trai tiến đến lấy cắp chiếc thoại của nạn nhân để trên bàn thờ đặt trong nhà, trước cửa vào. Lấy được điện thoại, nam thanh niên nhanh chóng đỡ bé trai lên xe và chạy đi.

Thanh niên ra hiệu xúi bé trai trộm điện thoại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngày 26.10, chị T.H.T. (45 tuổi), chủ tiệm bán dừa nằm trên đường Bình Tiên (P.4,Q.6), cho biết nạn nhân bị mất chiếc điện thoại xuất hiện trong clip là M., em gái chị T.

Theo đó, khoảng 13 giờ 54 ngày 21.10, chị T. cùng em gái bán tại tiệm. Lúc này có một thanh niên chở theo bé trái khoảng hơn 3 - 4 tuổi ghé mua... 15 trái dừa. Khi chị M. chặt được 10 trái dừa, thanh niên kêu chặt tiếp 5 trái còn lại ra để lấy nước bỏ vào bịch. Người này sau đó yêu cầu làm thêm 2 ly trà tắc. Trong lúc chị M. cặm cụi làm nước thì người thanh niên xúi bé trai vào lấy chiếc điện thoại rồi lên xe bỏ đi.

Bé trai tiến đến lấy chiếc điện thoại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi vụ việc xảy ra, chị M. không đến trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do bức xúc trước hành vi của thanh niên đã xúi bé trai lấy điện thoại, chị M. đăng đoạn clip lên mạng xã hội nhằm mục đích để người dân cảnh giác.

Thanh niên nhanh chóng cất chiếc điện thoại lấy vào túi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 23.9, bà Chu Thuý An (42 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đi xe tay ga chở theo bé trai bé P. (9 tuổi, là con nuôi và là cháu của chồng An) đến quán nước trên đường trên đường Lê Văn Sỹ (P.14, Q.3). Bà An xúi bé trai trộm cắp chiếc túi đựng tiền, thẻ cào điện thoại của bà T.T.T.M. (58 tuổi, bán tạp hóa, nước giải khát) rồi bỏ đi. Ngày 30.9, bà An đã bị công an bắt giữ.