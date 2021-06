Bản tin Euro 27.6: Gareth Bale ngậm ngùi rời giải; Ý giành vé vào tứ kết đầy kịch tính

2. ĐỘI TUYỂN Ý THẮNG KỊCH TÍNH ÁO

Phải đến tận hiệp thi đấu phụ thứ nhất, đội tuyển Ý mới có thể khai thông thế bế tắc nhờ bàn thắng đẳng cấp của Federico Chiesa. Đội bóng thiên thanh có thêm bàn thắng nhờ công của Matteo Pessina. Dù sau đó Kalajdzic có bàn thắng rút ngắn tỉ số nhưng chừng đó là chưa đủ để Áo có thể ngăn cản đội bóng của HLV Roberto Mancini. Đội tuyển Ý chính thức bước vào vòng tứ kết Euro 2020, đối thủ của họ là đội thắng trận đấu Bỉ - Bồ Đào Nha.

3. ĐAN MẠCH ĐƯỢC TIẾP LỬA HIỆU QUẢ TỪ KHÁN ĐÀI

Đan Mạch có lợi thế trên khán đài trong trận gặp xứ Wales trên sân Johan Cruyff Arena tại vòng 16 Euro. Để tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng của HLV Kasper Hjulmand, hàng ngàn CĐV Đan Mạch đã đến thủ đô Amsterdam cổ vũ đội nhà.

Người hâm mộ Đan Mạch xuất hiện ở các con phố của thủ đô Hà Lan. Hầu hết những người này mặc áo đỏ và mang theo quốc kì Đan Mạch. Họ tạo nên một màu đỏ rực rỡ tại Amsterdam. Rất nhiều người hâm mộ mặc chiếc áo số 10 của Christian Eriksen, tiền vệ đã bị ngừng tim ở vòng bảng Euro 2020.

Cả Đan Mạch và các nước thuộc Vương quốc Anh đều bị liệt vào nhóm quốc gia không an toàn theo quy tắc phòng chống Covid-19 của Hà Lan. Trong khi người hâm mộ xứ Wales bị cấm đến Amsterdam thì cổ động viên Đan Mạch được tự do đến đây dựa vào Hiệp ước Schengen, đây là hiệp ước về tự do đi lại do một số nước Châu Âu.