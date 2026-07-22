Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Viêm cơ tim tối cấp khiến bé gái 10 tuổi ngưng tim, được cứu sống nhờ ECMO

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vừa cứu sống 1 bệnh nhi 10 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng và ngưng tim nhờ triển khai kịp thời kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO).

Ngày 22.7, theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bệnh viện này vừa điều trị thành công 1 trường hợp viêm cơ tim tối cấp ở bé gái 10 tuổi (ở tỉnh Quảng Ngãi), biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng và ngưng tim. Bệnh nhi được cứu sống nhờ chẩn đoán sớm, kích hoạt báo động đỏ và triển khai kỹ thuật hỗ trợ tim phổi qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhi, 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi xuất hiện tình trạng nôn ói nhiều lần nên được gia đình đưa đi khám và điều trị ngoại trú vì nghĩ mắc bệnh đường tiêu hóa. Tuy nhiên, sau đó trẻ đau ngực, co giật toàn thân, tím tái và được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Trên đường chuyển viện, trẻ tiếp tục lên cơn co giật lần thứ 2 kèm tím môi.

Viêm cơ tim tối cấp khiến bé gái 10 tuổi ngưng tim, được cứu sống nhờ ECMO- Ảnh 1.

Bệnh nhi hồi phục sức khỏe, tỉnh táo sau khi được điều trị thành công viêm cơ tim tối cấp bằng kỹ thuật ECMO tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

ẢNH: Bệnh viện cung cấp

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, mạch khó bắt, nhịp tim 185 - 200 lần/phút, rối loạn nhịp thất nặng. Nhận định đây là trường hợp sốc tim do viêm cơ tim tối cấp có nguy cơ ngưng tim, ê kíp Khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc lập tức đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc chống rối loạn nhịp, thuốc tăng co bóp cơ tim, vận mạch và sốc điện để tái lập nhịp tim.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Long Quân, Khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết sau hội chẩn đa chuyên khoa và liên bệnh viện, các bác sĩ quyết định triển khai ECMO nhằm duy trì tuần hoàn, cung cấp ô xy cho các cơ quan, tạo điều kiện để tim hồi phục, đồng thời chỉ định lọc máu liên tục (CRRT) để hỗ trợ chức năng các cơ quan và loại bỏ các chất trung gian gây viêm.

Sau gần 1 tuần điều trị tích cực, chức năng tim của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Đến ngày 17.7, các bác sĩ cho bệnh nhi ngừng thở máy và cai ECMO thành công. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, giao tiếp tốt, tự ăn uống.

Không chủ quan với dấu hiệu viêm cơ tim cấp

Qua trường hợp này, bác sĩ Quân khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có các triệu chứng như: sốt, nôn ói, đau bụng kéo dài kèm mệt nhiều, đau ngực, tim đập nhanh, khó thở hoặc tím tái…, bởi đây có thể là dấu hiệu của viêm cơ tim cấp. Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Kịp thời dùng kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhi viêm cơ tim nguy kịch

Kịp thời dùng kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhi viêm cơ tim nguy kịch

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế đã kịp thời sử dụng kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhi 7 tuổi bị viêm cơ tim nguy kịch.

Khám phá thêm chủ đề

viêm cơ tim tối cấp ngưng tim ECMO Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng Rối loạn nhịp tim

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận