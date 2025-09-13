Viện chủ Tu viện Tường Vân: Gieo thiện lành vì 'nỗi khổ niềm đau vốn nhiều'

Phòng khám không chỉ là nơi chữa lành thể chất mà còn được tiếp thêm sự yêu thương, gắn kết giữa nhịp sống hối hả.

Đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, trong khung giờ từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30, các y bác sĩ lại lần lượt đón tiếp bệnh nhân bằng nụ cười tươi.

Dù hoạt động hoàn toàn miễn phí, phòng khám từ thiện y học cổ truyền Tường Vân kết hợp xe cứu thương 0 đồng được vận hành bài bản như một cơ sở y tế chuyên nghiệp với đội ngũ hàng chục bác sĩ, lương y và nhiều tài xế có chuyên môn, nghiệp vụ cao.

Chăm sóc bệnh nhân như người nhà

Thượng tọa Thích Phước Tiến - Viện chủ Tu viện Tường Vân, Chủ tịch hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Tường Vân cho biết, trong quá trình làm từ thiện, thượng tọa nhiều lần chứng kiến cảnh những bệnh nhân nghèo không đủ điều kiện chữa trị, dù nhu cầu về sức khỏe và mạng sống là chính đáng.

“Mỗi lần thấy như vậy, tôi rất xót xa. Từ đó, tôi quyết định thành lập phòng khám để người nghèo có thể được khám và điều trị miễn phí bằng phương pháp đông y”, thượng tọa Thích Phước Tiến nói.

Thượng tọa Thích Phước Tiến - Viện chủ Tu viện Tường Vân, Chủ tịch Quỹ từ thiện Tu viện Tường Vân tại buổi họp sơ kết hoạt động từ thiện 6 tháng đầu năm 2025 ẢNH: NVCC

Phòng khám từ thiện y học cổ truyền Tường Vân chính thức đi vào hoạt động vào ngày 6.3.2024. Nơi đây tập trung điều trị miễn phí các bệnh lý cơ xương khớp bằng 6 - 7 phương pháp đông y như châm cứu, bấm huyệt, xung điện, chườm thuốc, siêu âm trị liệu…

Sắp tới, phòng khám còn có kế hoạch mở thêm phòng chụp X - quang nhằm hỗ trợ chẩn đoán bệnh và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ban đầu, phòng khám chỉ dự kiến tiếp nhận khoảng 70 - 80 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Tuy nhiên, con số hiện nay đã tăng lên 110 - 120 lượt.

Đội ngũ khám chữa bệnh có khoảng 40 người thay phiên nhau phục vụ, trong đó nhiều người là lương y, bác sĩ vừa có kinh nghiệm lâm sàng, vừa giữ tấm lòng thiện nguyện.

Châm cứu kết hợp hơ thuốc được các bác sĩ có chuyên môn thực hiện tại Phòng khám Từ thiện Y học cổ truyền Tường Vân ẢNH: NVCC

Ngồi chờ ở hàng ghế trước phòng khám, ông Độ Văn Hồi (76 tuổi, ở Tây Ninh) chia sẻ, từ khi mắc Covid-19 đến nay, sức khỏe ông sa sút hẳn, có lần còn đột quỵ, nhưng may mắn vượt qua được.

“Nghe nói phòng khám y học cổ truyền điều trị miễn phí, tôi tìm đến thử, mong bệnh tình đỡ hơn. Tôi trị bệnh nhiều, tư nhân có, khám hết rồi mà chưa có chỗ nào nhiệt tình bằng chỗ này”, ông Hồi tâm sự.

Bệnh nhân thăm khám tại phòng khám ẢNH: NVCC

Bà Cao Thị Thiểu (52 tuổi, ở Tây Ninh) vui vẻ kể thêm: “Tôi mắc nhiều bệnh lắm, như gai thoái hóa cột sống, đau thắt lưng, thần kinh tọa. Đau cả tháng trời, ngày nào tôi cũng xuống đây. Giờ bệnh 10 phần giảm được 8 phần rồi. Con gái tôi và chị em trong nhà cũng từng điều trị ở đây, ai cũng thấy hiệu quả nên tôi mới đến, kết quả rất tốt. Ở đây miễn phí hoàn toàn, chỉ tốn vài chục ngàn tiền hộp kim châm thôi. Các bác sĩ vui vẻ, tận tình, đối xử với bệnh nhân như người nhà, thương lắm”.

Trao đi yêu thương - nhận về hạnh phúc

Không dừng lại ở hoạt động phòng khám, từ tháng 5.2024, thượng tọa Thích Phước Tiến cùng các phật tử quỹ từ thiện đưa vào vận hành 2 chiếc xe cứu thương miễn phí, phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7 (24/24) qua số hotline 0866846799, cho các bệnh nhân nghèo trong các trường hợp cứu nạn, cứu thương, chuyển viện.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đội xe đã hỗ trợ 90 ca cấp cứu, trải dài từ Quảng Ngãi đến tận các tỉnh Tây Nam bộ.

Xe cứu thương 0 đồng hỗ trợ đưa đón miễn phí hàng trăm bệnh nhân nghèo về tận các miền quê xa xôi, hẻo lánh ẢNH: NVCC

Theo thầy Thích Tâm Lợi, người trực tiếp điều hành xe cứu thương 0 đồng cho biết, rất nhiều trường hợp gọi xin xe có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Họ làm nghề bán vé số, sống trong các phòng trọ tạm bợ, không có người thân bên cạnh.

"Có trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng trong túi không có nổi vài trăm ngàn để làm thủ tục điều trị. Với những hoàn cảnh như vậy, ngoài việc hỗ trợ xe cứu thương hoàn toàn miễn phí, chúng tôi còn xin phép quỹ từ thiện để hỗ trợ một phần viện phí, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch trước mắt", thầy Thích Tâm Lợi nói.

Đa phần các ca cấp cứu đều diễn ra vào ban đêm, trong tình trạng bệnh nhân nguy kịch hoặc hấp hối. Để bảo đảm an toàn, các tài xế không chỉ là những người lái xe có kinh nghiệm, mà còn được tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu với tâm niệm: “Làm sao hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh trong suốt chuyến đi”.

Một trong các tài xế gắn bó trực tiếp với công việc này là tài xế Nguyễn Văn Hiếu (49 tuổi, ở Đà Nẵng). Anh là phật tử đã sinh hoạt tại chùa hơn 15 năm. Mỗi tháng, anh Hiếu lái trung bình 7 - 8 chuyến, trong đó xa nhất là hành trình hơn 700 km về Quảng Ngãi.

Anh nhớ nhất một ca đặc biệt: “Có lần, bệnh viện trả bệnh nhân về nhưng họ không còn nhà cửa gì hết. Tôi phải đưa thẳng ra nhà mồ, chỉ nằm trên ghế bố, đắp mền chờ chết. Chứng kiến cảnh đó, tôi mới thấm thía giá trị của những chuyến xe nghĩa tình này”.

Nhìn những cảnh ấy, thượng tọa Thích Phước Tiến không khỏi trầm ngâm: “Nỗi khổ niềm đau của cuộc đời vốn nhiều lắm, mình không thể nào ôm hết tất cả. Nhưng trong khả năng, quỹ từ thiện của chùa vẫn mở ra những cánh tay để nâng đỡ: xây cầu, dựng nhà cho người không nơi nương tựa; lo viện phí cho những ai không đủ điều kiện chữa trị; trao học bổng cho các em học sinh nghèo; hay góp phần chia sẻ trong những đợt thiên tai, lũ lụt”.

Trải qua 9 năm hoạt động từ năm 2016 đến 2025, quỹ từ thiện không chỉ gói gọn trong nước, mà còn lan ra khắp nơi. Khi xảy ra thiên tai ở Mỹ, Nepal, Ấn Độ hay Campuchia (những nơi có nhiều đồng bào Việt sinh sống), thượng tọa cũng đại diện quỹ để chia sẻ.

Mọi hoạt động ở nước ngoài đều được hội đồng quản lý đồng thuận, vì quỹ này không thuộc riêng ai, mà là tâm nguyện chung của nhiều người.

Quỹ từ thiện ấy không phân biệt vùng miền, tôn giáo hay nghề nghiệp, bởi "chỉ cần còn có khổ đau, thì tình thương vẫn tìm đường để đến".