Ngày 26.11, tại TP.HCM, Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và báo công đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nhiều đại biểu khác.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ẢNH: BTC

20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, góp ý xây dựng pháp luật

Theo quyết định của Chủ tịch nước, tập thể Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế (Viện IBLA, trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam) được tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa ẢNH: BTC

Huân chương được trao vào tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV.

Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vào tháng 10 vừa qua ẢNH: BTC

Ý tưởng thành lập Viện IBLA xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, từ việc chuẩn bị đàm phán hợp đồng, nhận diện rủi ro pháp lý đến giải quyết tranh chấp trong các giao dịch xuyên biên giới.

Tháng 10.2005, TS Nguyễn Thị Sơn trực tiếp xây dựng và đưa đề án thành lập viện ra trao đổi tại một hội thảo quốc tế ở Nha Trang. Tháng 12.2005, Hội Luật gia Việt Nam quyết định thành lập viện. Đến tháng 2.2006, Viện IBLA chính thức ra mắt.

TS Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế ẢNH: BTC

Trên cương vị Viện trưởng, TS Nguyễn Thị Sơn đã thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, tập hợp đội ngũ luật gia, nhà khoa học, chuyên gia và huy động nguồn lực phục vụ hoạt động của viện.

Hằng năm, viện tổ chức các hội thảo khoa học nhằm công bố kết quả nghiên cứu, nhận diện những vướng mắc trong thi hành pháp luật, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách.

Gần đây, viện tham gia tổ chức hội thảo do Hội Luật gia Việt Nam chủ trì về nâng cao hiệu quả thi hành luật Đất đai, chống lãng phí và vi phạm trong sử dụng đất công.

Gắn nghiên cứu khoa học với phản biện chính sách

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cho biết vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đã có nhiều thay đổi.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ẢNH: BTC

Việt Nam không chỉ tham gia mà còn phải vươn lên đóng góp vào việc xây dựng luật chơi quốc tế. Thể chế pháp luật trong nước phải trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học, công nghệ.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam kỳ vọng Viện IBLA tiếp tục phát huy thế mạnh, gắn nghiên cứu khoa học pháp lý với tư vấn pháp luật, tham mưu, góp ý và phản biện chính sách. Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để viện phát huy vai trò trong lĩnh vực khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế.