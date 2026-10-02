Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ tạo đột phá trong 300 ngày

Ngày 2.10, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) triển khai kế hoạch thực hiện chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển của viện với thông điệp "3Đ - 3P: Đổi mới để tạo đột phá - Phát triển để tạo giá trị".

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đặc biệt là những định hướng về nghiên cứu khoa học cơ bản, tư vấn chiến lược, dự báo và đóng góp khoa học cho phát triển đất nước.

PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, triển khai kế hoạch 300 ngày đổi mới, phát triển ẢNH: NGUYÊN VŨ

PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, cho biết việc triển khai kế hoạch nhằm tạo chuyển biến thực chất trong tư duy, phương thức quản trị, tổ chức nghiên cứu, phát triển đội ngũ, chuyển đổi số, sản phẩm khoa học và quan hệ hợp tác.

Mục tiêu là từng bước xây dựng viện trở thành đầu mối nghiên cứu, tư vấn chính sách và kết nối tri thức có uy tín về Nam bộ, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và thực tiễn quan trọng của vùng và cả nước.

Trong 300 ngày, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ tập trung các nhóm nhiệm vụ đổi mới nghiên cứu và tư vấn chính sách, đổi mới quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học mới, mở rộng mạng lưới đối tác và xây dựng hệ sinh thái kết nối tri thức.

"Viện sẽ chuyển mạnh từ nghiên cứu chủ yếu theo đơn vị chuyên môn sang nghiên cứu theo các vấn đề lớn, liên ngành và có ý nghĩa chiến lược, đồng thời chuyển từ quản lý công việc sang quản trị theo mục tiêu, sản phẩm, chất lượng và kết quả đầu ra", ông Hưng nói.

Lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học và lực lượng nòng cốt của Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ ký cam kết hưởng ứng ẢNH: NGUYÊN VŨ

Về nhiệm vụ, sản phẩm nổi bật, PGS-TS Vũ Tuấn Hưng cho biết sẽ thành lập Hội đồng tư vấn phát triển vùng Nam bộ, xây dựng danh mục 100 vấn đề chính sách Nam bộ, hình thành 3 nhóm nghiên cứu liên ngành.

Bên cạnh đó, viện cũng sẽ xây dựng kho tri thức Nam bộ và cơ sở dữ liệu chuyên gia; mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với 8 tỉnh, thành phố trong vùng, trong đó xác định các địa phương trọng điểm…

Chương trình được triển khai theo ba giai đoạn (100 ngày/giai đoạn). Giai đoạn thứ nhất tập trung tạo nền tảng đổi mới; giai đoạn thứ hai kết nối và tạo sản phẩm; giai đoạn thứ ba tạo giá trị, đánh giá và lan tỏa.