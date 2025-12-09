Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ trình diễn tại Cần Thơ

Thanh Duy
09/12/2025 18:20 GMT+7

TP.Cần Thơ phát động tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chuỗi 20 hoạt động và không gian triển lãm quy mô.

Ngày 9.12, UBND TP.Cần Thơ phối hợp Bộ KH-CN tổ chức lễ phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025).

Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ đột phá trình diễn tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.Cần Thơ năm 2025

ẢNH: THANH DUY

Tuần lễ chính sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 20.12, với chuỗi 20 hoạt động như diễn đàn cấp cao, trình diễn công nghệ, hội thảo khoa học chuyên đề... Trong đó, điểm nhấn nổi bật là không gian triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quy mô với sự tham gia của hơn 50 gian hàng.

Các gian hàng sẽ trình diễn trên 500 sản phẩm, công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính, công nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh. Nhiều đối tác quốc tế sẽ tham gia triển lãm, lĩnh vực trình diễn đa dạng, như: an ninh quốc phòng, an ninh mạng, thành phố thông minh, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, công nghệ thực phẩm, logistics…

Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ đột phá trình diễn tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, phát biểu tại lễ phát động

ẢNH: C.T.V.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết các hoạt động của tuần lễ CASTID 2025 tập trung vào ba mục tiêu lớn.

Thứ nhất là triển khai có hiệu quả nghị quyết số 57 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ hai là giới thiệu, tôn vinh những thành tựu nổi bật các mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu trong và ngoài thành phố. Qua đó kết nối cung cầu, mở rộng cơ hội thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ tại địa phương.

Mục tiêu thứ ba là thông qua các diễn đàn sẽ tổng hợp các đề xuất, ý kiến, khuyến nghị từ chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức, làm cơ sở hoạch định chính sách, kế hoạch hành động về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới. Để Cần Thơ phấn đấu thành thành phố phố thông minh, hiện đại, là trung tâm động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng ĐBSCL.

