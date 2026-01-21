Viện kiểm sát lập kênh tiếp nhận thông tin

Trao đổi với báo chí nhân Đại hội XIV của Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, để triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công (Nghị quyết 205) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026, Đảng ủy, lãnh đạo Viện KSND tối cao đã chủ trì, phối hợp với 12 bộ, ngành xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch số 09/2025 hướng dẫn thi hành nghị quyết số 205.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ẢNH: CỔNG TTĐT QUỐC HỘI

Viện KSND tối cao cũng huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội thông qua ký kết Quy chế phối hợp với 7 tổ chức, hội có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ các chủ thể dễ bị tổn thương và lợi ích công, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân; ban hành các hướng dẫn, chỉ đạo triển khai, tổ chức tập huấn đến viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Bước đầu rà soát phát hiện gần 200 vụ việc xâm phạm quyền dân sự

Đối với viện kiểm sát nhân dân địa phương, nhất là 6 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đắk Lắk), ông Tiến thông tin, bước đầu đã rà soát, phát hiện gần 200 vụ việc xâm phạm quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương (quyền dân sự của trẻ em, người yếu thế) hoặc lợi ích công (đầu tư công không hiệu quả hoặc chậm trễ dẫn đến lãng phí tài sản Nhà nước; lấn chiếm đất công; xả khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường hoặc hệ sinh thái; vi phạm an toàn thực phẩm; xâm phạm di sản văn hóa...).



Viện KSND tối cao đã hướng dẫn viện kiểm sát nhân dân địa phương kiểm tra, xác minh thu thập chứng cứ để thực hiện việc kiến nghị, khởi kiện dân sự theo đúng Nghị quyết 205.

Cạnh đó, ngành kiểm sát chuẩn bị các điều kiện bảo đảm như: thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin từ cơ quan, tổ chức, cơ quan báo chí và người dân; quán triệt các văn bản, tập huấn, hướng dẫn quy trình, kỹ năng thực hiện; sắp xếp cơ cấu tổ chức, bố trí kiểm sát viên có năng lực; mở các lớp đào tạo ngắn hạn, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và bố trí kinh phí, trang thiết bị, ứng dụng số để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người yếu thế, bảo vệ lợi ích công.

"Nghị quyết 205 là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, nhằm thực thi công lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhóm chủ thể dễ bị tổn thương, đối tượng yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng, đem lại những giá trị tốt đẹp, bền vững trong quá trình phát triển, hội nhập của đất nước trong kỷ nguyên mới", ông Tiến nhận định.

Theo ông, toàn ngành kiểm sát đã, đang và sẽ quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ mới này, qua đó tổng kết, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền để sớm triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn quốc.