Viện KSND tối cao đề xuất mô hình mới, bỏ viện KSND cấp cao

Viện KSND tối cao mới đây công bố dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức viện KSND năm 2014.

Viện KSND tối cao đề xuất sửa luật theo hướng không tổ chức viện KSND cấp cao ẢNH: TUYẾN PHAN

Theo quy định hiện hành, hệ thống viện KSND gồm: Viện KSND tối cao, viện KSND cấp cao, viện KSND cấp tỉnh, viện KSND cấp huyện, và viện kiểm sát quân sự các cấp.

Tại dự thảo, Viện KSND tối cao đề xuất sửa đổi theo hướng không tổ chức viện KSND cấp cao và viện KSND cấp huyện. Hệ thống viện KSND sẽ chỉ còn: Viện KSND tối cao, viện KSND cấp tỉnh, viện KSND khu vực (thay cho cấp huyện) và viện kiểm sát quân sự các cấp.

Viện KSND tối cao giải thích rằng, thay đổi nêu trên nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc không tổ chức viện KSND cấp cao và viện KSND cấp huyện.

Trước đó, TAND tối cao cũng đã công bố dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức TAND năm 2024. Cơ quan soạn thảo đề xuất không tổ chức TAND cấp cao và TAND cấp huyện. Hệ thống tòa án tới đây sẽ bao gồm: TAND tối cao, TAND cấp tỉnh, TAND khu vực, và tòa án quân sự các cấp.

Với thay đổi nêu trên, TAND tối cao sẽ thực hiện thêm nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND; phúc thẩm các vụ án hình sự mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị.

Trong khi đó, TAND cấp tỉnh được bổ sung nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND khu vực; đồng thời phúc thẩm vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của TAND khu vực bị kháng cáo, kháng nghị.

TAND khu vực có nhiệm vụ xét xử theo thủ tục sơ thẩm các vụ án hình sự về các tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt đến 20 năm tù; đồng thời xét xử theo thủ tục sơ thẩm tất cả các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Về phía Bộ Công an, đến nay công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc tổ chức bộ máy công an địa phương theo 2 cấp. Bộ Công an đã giải thể 694 cơ quan công an cấp huyện. Chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện trước đây được giao cho công an cấp tỉnh và công an cấp xã.