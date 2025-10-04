Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi

Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (NIHE) tiền thân là Viện Vi trùng học VN, được thành lập từ năm 1945. Viện đã nghiên cứu, sản xuất vắc xin dự phòng các bệnh đậu mùa, tả, lỵ, thương hàn và các sinh hóa chữa trị vết thương; nghiên cứu, sản xuất vắc xin, sinh phẩm tiến hành trong điều kiện thiếu thốn về mọi mặt, nhưng chất lượng sản phẩm vẫn đảm bảo.

Năm 1952, Viện đã nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng dại dùng não bê để bào chế, có hiệu quả tương đương với các vắc xin dại khác. Viện đã thực hiện nuôi cấy vi khuẩn hủi để phục vụ nghiên cứu về bệnh phong.

Quá trình phát triển, Viện đã nghiên cứu, sản xuất nhiều chế phẩm sinh học, phục vụ phòng dịch và điều trị, góp phần dập dịch (dập dịch lỵ trong chiến tranh), thanh toán, ngăn chặn bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm: bệnh bại liệt, uốn ván, sởi, viêm não Nhật Bản B, viêm gan B... Nghiên cứu, phân lập các tác nhân gây bệnh, góp phần cho nghiên cứu phát triển các vắc xin phòng cúm, bệnh đường hô hấp... Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia do Viện triển khai đã giúp hàng triệu trẻ được phòng ngừa, tránh bệnh tật và di chứng...

Từ năm 2015 - 2025, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư thực hiện thành công nhiều thử nghiệm lâm sàng, vắc xin mới ẢNH: TTXVN

Từ năm 2016 đến nay, Viện đã chủ trì gần 30 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi; kháng kháng sinh; các công nghệ sinh học tiên tiến, phát triển sinh phẩm chẩn đoán tiên tiến như kit cảm biến sinh học, chip ADN chẩn đoán lao kháng thuốc; đánh giá kháng kháng sinh và sự phát tán mầm bệnh trong môi trường; nghiên cứu các bệnh truyền qua đường sinh dục, bệnh không lây nhiễm, góp phần toàn diện hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhiều nghiên cứu khoa học đã được công bố quốc tế.

Đặc biệt, từ năm 2015 - 2025, Viện thực hiện thành công 23 thử nghiệm lâm sàng, các vắc xin mới, nhờ đó nhiều sản phẩm được cấp phép tại VN, tăng cơ hội tiếp cận cho cộng đồng.

Trong giai đoạn tới, Viện chủ trương mở rộng hơn nữa hợp tác với các tổ chức quốc tế, các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, tham gia các mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn cầu, khẳng định là đối tác tin cậy trong nghiên cứu và ứng phó dịch bệnh; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu từ vắc xin, sinh phẩm chẩn đoán đến các giải pháp y tế số nhằm đưa thành quả khoa học vào thực tiễn nhanh nhất, hiệu quả nhất.