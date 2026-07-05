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Việt Hương nói về cú ngã trên sân khấu DANAFF IV
Video Giải trí

Việt Hương nói về cú ngã trên sân khấu DANAFF IV

Minh Hy - Anh Thư
Việt Hương không giấu được sự xúc động khi lần thứ hai giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng. Trong khoảnh khắc bước xuống sân khấu sau khi nhận cúp, nữ diễn viên bất ngờ vấp ngã, khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng.

Việt Hương xúc động vì tiếp tục thắng giải tại DANAFF

Sau 7 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2026 (DANAFF IV) chính thức khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Sự kiện mang đến một "bữa tiệc điện ảnh" quy mô khi giới thiệu hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức gần 200 suất chiếu, đồng thời thu hút sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục ngàn khán giả yêu điện ảnh.

Việt Hương té ngã trên sân khấu khi nhận giải tại DANAFF IV - Ảnh 1.

Việt Hương lần thứ hai nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất phim Việt Nam dự thi tại DANAFF

Ảnh: Anh Thư

Thảm đỏ lễ bế mạc quy tụ đông đảo nghệ sĩ và nhà làm phim nổi tiếng như NSND Trần Lực, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Quang Dũng, NSƯT Mai Thu Huyền, diễn viên Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, vợ chồng Việt Hương, Lê Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Thùy Anh, Hoàng Hà... cùng nhiều khách mời quốc tế.

Tại lễ trao giải, Tử chiến trên không bất ngờ vượt qua loạt ứng viên "nặng ký" như Mưa đỏ, Mang mẹ đi bỏ hay Anh hùng để giành giải Phim Việt Nam hay nhất tại DANAFF IV. Đáng chú ý, Việt Hương được xướng tên ở giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất phim Việt Nam nhờ vai bà Hậu trong Cục vàng của ngoại. Đây là lần thứ hai vợ của nhạc sĩ Hoài Phương giành chiến thắng tại hạng mục này.

Vì quá xúc động khi được gọi tên ở giải thưởng danh giá, Việt Hương bất ngờ vấp ngã ngay trên sân khấu, khiến nhiều khán giả không khỏi hoảng hốt. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trở về chỗ ngồi và nhận được sự động viên từ ông xã Hoài Phương.

Bên cạnh đó, Bẫy tiền của Oscar Dương được vinh danh ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất dành cho phim Việt Nam dự thi. Trong khi đó, Truy tìm Long Diên Hương nhận Giải đặc biệt của Ban giám khảo, còn đạo diễn của bộ phim là Dương Minh Chiến cũng được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ tác phẩm này. Trong khi đó, Thái Hòa vượt qua Quang Tuấn và Tuấn Trần để giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất phim Việt Nam dự thi.

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