Việt Hương tiết lộ lý do được nhạc sĩ Lam Phương 'xem như con cháu trong nhà'

Ngày 1.9, nghệ sĩ Hoài Phương chính thức trình làng dự án Hoài Phương in Concert, được ghi hình trước và công chiếu miễn phí dành tặng khán giả. Ngoài chồng Việt Hương, chương trình còn có sự góp mặt của 17 nhạc công, cùng ca sĩ khách mời duy nhất là Phương Vy.

Hoài Phương in Concert là tập hợp những ca khúc nổi tiếng như Lệ đá, Everything I Do, Sway, The Best…. Trong đó có một liên khúc 8 bài hát được thể hiện hoàn toàn bằng kèn saxophone và có nhiều ca khúc do chính Hoài Phương tự sáng tác như Every Single Day, Đường tình gió cuốn, Nếu không còn yêu, Hãy nói lời yêu… Được biết nghệ sĩ Việt Hương là người đứng sau động viên, đồng thời hỗ trợ chồng trong quá trình thực hiện dự án này để trình làng trước khán giả.

Chia sẻ với chúng tôi, Việt Hương cho biết mặc dù đã về Việt Nam gần 2 năm song đến hiện tại, nghệ sĩ Hoài Phương mới thực hiện một liveshow cá nhân. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước quy mô của liveshow, Việt Hương tiết lộ con số đầu tư lên đến tiền tỉ. Bản thân nữ nghệ sĩ không khỏi ấn tượng khi sân khấu được dàn dựng đẹp mắt cũng như sự phối hợp ăn ý của dàn nhạc trong các tiết mục. Nói về mâu thuẫn trong quá trình hợp tác chung với chồng, Việt Hương cho hay trước đó, cô và chồng từng làm việc trong các dự án ở bên Mỹ nên đã có sự thấu hiểu. Chính vì thế, cả hai cùng ê-kíp đã kết hợp ăn ý để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh cho khán giả.





Việt Hương kể thêm lần đầu tiên cô thấy chồng biểu diễn là ở một chương trình hải ngoại. Khi đó, cô chỉ là một diễn viên đến chơi nên đứng trong cánh gà. Nói về hành trình nghệ thuật của người bạn đời, nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Một trong những show anh Hoài Phương làm đạo diễn âm nhạc là cuốn Thúy Nga 101, làm nhạc live cho cố nhạc sĩ Lam Phương. Từ đó, chú Lam Phương thương anh Hoài Phương như con cháu trong gia đình. Khi làm liveshow, tôi có sử dụng ca khúc Cho em quên tuổi ngọc nên chạy đến chú xin phép. Chú nói tôi là vợ Hoài Phương, chú xem như con cháu của chú nên làm gì cũng được".

Khi được đặt vấn đề về việc "nếu Hoài Phương không lui về sau hỗ trợ vợ thì đã trở thành tên tuổi lớn", Việt Hương "không nghĩ như vậy" vì cho rằng mỗi người có một cái số. Diễn viên Nhà không bán lý giải thêm: “Có thể ngay từ đầu do anh ấy chọn làm nhà giáo dạy nhạc, không đi diễn nhiều. Cái gì cũng có cái giá của nó. Đến ngày 20.11, lễ Tết tôi không được tặng gì, anh Hoài Phương được tặng quá trời”. Việt Hương nói có chồng làm chung trong lĩnh vực nghệ thuật vừa là bất lợi, vừa là thuận lợi. Cô lý giải: “Nếu anh ấy làm về kịch, tôi có thể dìu anh ấy hoặc ngược lại. Nhưng đây là hai nghề khác nhau nên khác biệt nhiều về cách suy nghĩ, tư duy”.

Dù vậy, diễn viên Nhà không bán khẳng định cô và chồng không gặp bất đồng hay tranh cãi vì có sự thấu hiểu dành cho nhau. Việt Hương thật thà chia sẻ: “Tính tôi rất nóng, nhưng khi sống chung trong khoảng thời gian dài, tôi biết lúc nào cần nói, lúc nào đi chỗ khác. Cái quan trọng là tôn trọng nhau. Chúng tôi rất tôn trọng nhau nên sống được đến ngày hôm nay. Không biết sau này ra sao, nhưng hiện tại tôi thấy hai vợ chồng rất hợp nhau về nhiều mặt, ít bất đồng”.

Nói thêm về con gái Elyza, Việt Hương cho biết bé không hoạt náo như cô, cũng không thiên về âm nhạc như Hoài Phương. Nữ nghệ sĩ không hướng con theo nghệ thuật vì “ai làm nghề mới biết nghề này rất cực”. “Con tôi thích nghiên cứu về cây xanh. Vì bé thích nên tôi cứ cho con học. Con rất lành tính, chắc hiền lành giống anh Hoài Phương”, cô tự hào chia sẻ.