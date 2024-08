Việt Nam - Ấn Độ chung tầm nhìn, hướng tới tương lai

Trước đó ngày 1.8, sau lễ đón chính thức trọng thị, nồng ấm tại Phủ Tổng thống, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm quan trọng, thống nhất Tuyên bố chung tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.



Định hướng hợp tác mới "5 hơn"

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn lãnh đạo Ấn Độ đã gửi lời chia buồn và cử cố vấn An ninh quốc gia sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo mẫu mực, xuất sắc, suốt đời vì nước, vì dân. Về phần mình, Thủ tướng Narendra Modi thay mặt cá nhân và 1,4 tỉ nhân dân Ấn Độ gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát to lớn của đất nước và nhân dân VN. Ông khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn thân thiết của nhân dân Ấn Độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi TTXVN

Nhấn mạnh quan hệ lịch sử, giàu tình hữu nghị truyền thống bền chặt giữa VN và Ấn Độ, hai Thủ tướng khẳng định, sau khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, hai nước đã có những bước tiến vượt bậc, tin cậy chính trị cao. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp 3 lần, từ hơn 5 tỉ USD trong năm 2016 lên 15 tỉ USD năm 2023. Năm 2019, các hãng hàng không của hai nước đã mở tuyến bay thẳng đầu tiên giữa VN và Ấn Độ, tạo cú huých lớn, lượng khách du lịch Ấn Độ sang VN tăng trưởng vượt bậc, gấp 2,5 lần (từ 170.000 lượt khách năm 2019 lên 400.000 lượt khách năm 2023).

Trên cơ sở nền tảng vững chắc của 52 năm phát triển quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa VN và Ấn Độ trong những năm tiếp theo, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước.

Đặc biệt, hai Thủ tướng nhất trí củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới tiềm năng với phương châm "5 hơn", gồm: tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng và an ninh sâu sắc hơn; hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư thực chất và hiệu quả hơn; hợp tác khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo rộng mở hơn; giao lưu văn hóa, nhân dân kết nối mật thiết hơn.

Hai bên cũng đánh giá cao việc triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về quan hệ đối tác quốc phòng VN - Ấn Độ đến năm 2030 (ký năm 2022), nhất trí mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh, đẩy mạnh hợp tác về an ninh hàng hải… Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ VN trong đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực cho các lực lượng quốc phòng và an ninh.

Về hợp tác thương mại, hai bên nhất trí triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều tăng gấp đôi so với mức hiện nay vào năm 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ấn Độ xem xét tích cực đề xuất của các doanh nghiệp VN về cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) cho các mặt hàng nhập khẩu từ VN. Đồng thời, khuyến khích các tập đoàn lớn, tỉ phú công nghệ của Ấn Độ sang VN đầu tư. Tăng cường mở rộng hợp tác hai nước trong lĩnh khoa học và công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lõi, chip bán dẫn, sớm tiến tới thành lập Diễn đàn đối tác số và ký hiệp định đối tác số.

VN và Ấn Độ có chung tầm nhìn

Chiều cùng ngày, gặp gỡ thông tin với báo chí, Thủ tướng Narendra Modi cho biết cuộc hội đàm đã thảo luận chi tiết tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương, chuẩn bị phương hướng hợp tác trong tương lai. Để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước, hai bên đã thông qua định hướng hợp tác mới; thông qua gói tín dụng 300 triệu USD về hợp tác hàng hải, tăng cường hợp tác về chống khủng bố và an ninh mạng. Ngân hàng T.Ư hai nước cũng có kết nối về thanh toán điện tử…

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi TTXVN

Theo Thủ tướng Narendra Modi, trước mắt hai bên nhất trí thúc đẩy nghiên cứu chung về lĩnh vực này để bảo tồn di sản văn hóa chung. Cho biết Phật giáo là di sản chung của hai nước, kết nối hai nước về tinh thần, Thủ tướng Narendra Modi gửi lời mời tới người dân VN tham gia hành hương về miền đất Phật giáo của Ấn Độ. "VN và Ấn Độ có chung tầm nhìn, cùng ủng hộ chủ nghĩa phát triển", Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong gần 2 ngày thăm Ấn Độ đã được Thủ tướng Narendra Modi và các bạn Ấn Độ đón tiếp hết sức chân thành, chu đáo, quý mến, trọng thị và thân tình. "Trở lại thăm đất nước của các bạn, tôi cảm thấy gần gũi, ấm áp như trở về nhà", Thủ tướng cho hay.

Chia sẻ tầm nhìn chiến lược về thế giới ngày nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chúng ta đang ở giai đoạn thời cơ, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. "Chúng tôi tái khẳng định sự ưu tiên và coi trọng mà VN và Ấn Độ dành cho nhau trong chính sách đối ngoại. Nhất trí sẽ tiếp tục trân trọng, gìn giữ, củng cố, tăng cường quan hệ truyền thống giữa VN và Ấn Độ với tư cách là những người bạn chân thành, tin cậy, thủy chung", Thủ tướng nói.

Sau hội đàm, hai bên đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực y tế, pháp luật và tư pháp, ngoại giao, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học nông nghiệp, phát thanh và truyền hình, du lịch, văn hóa, Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 2024 - 2028 và trao Công hàm về việc VN gia nhập Liên minh Cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI). Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và khai trương Công viên phần mềm quân đội tại Nha Trang.