Việt Nam - Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Dấu mốc mang tính nền tảng trong quan hệ VN - Anh

Tại hội đàm, hoan nghênh Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN sang thăm chính thức Anh, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Starmer đánh giá cao sự phát triển tích cực quan hệ hợp tác song phương trong thời gian qua, đặc biệt là trong nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc và tìm kiếm giải pháp phù hợp trên tinh thần hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai nước vui mừng nhận thấy VN và Anh có nhiều điểm đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời đã và đang có nhiều sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh VN luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Anh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi và hướng tới tương lai, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh để nâng tầm quan hệ trên các trụ cột then chốt như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư khẳng định VN với tư cách là thành viên ASEAN sẵn sàng cùng Anh làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác giữa Anh - ASEAN, làm cửa ngõ để Anh tiếp cận thị trường Đông Nam Á.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới, nhất là trong chuyển đổi kinh tế - năng lượng theo hướng xanh và bền vững, phát triển công nghiệp công nghệ số, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ mong muốn cùng VN phát triển quan hệ song phương toàn diện, nhất là trong các khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do VN - Anh (UKVFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thủ tướng Starmer nhấn mạnh Chính phủ Anh sẵn sàng hỗ trợ VN trong tiến trình thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" (net-zero) vào năm 2050, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư, hợp tác tại VN, cam kết hỗ trợ VN triển khai Quan hệ đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại lên gấp đôi trong thời gian tới. Thủ tướng Anh mong muốn VN ủng hộ các hợp tác về thương mại điện tử, dịch vụ tài chính trong khuôn khổ CPTPP. Về hợp tác an ninh - quốc phòng, hai bên nhất trí cần đa dạng hóa hợp tác, cùng giải quyết chống nhập cư bất hợp pháp và nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình và đào tạo.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Anh Keir Starmer đón Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ VN - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện. Nội dung Tuyên bố chung đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện VN - Anh, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, xã hội và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Bộ Công an VN và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống lừa đảo quốc tế và Kế hoạch tăng cường hợp tác về các vấn đề di cư.

Hai bên nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện và việc ký thỏa thuận hợp tác di cư cũng như một loạt thỏa thuận trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính xanh, giáo dục - đào tạo, y tế, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hợp tác địa phương… nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai khuôn khổ quan hệ mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước VN tới Thủ tướng Starmer và các lãnh đạo cấp cao Anh. Tổng Bí thư Tô Lâm mời Thủ tướng Keir Starmer sớm thăm VN trong thời gian tới. Thủ tướng Keir Starmer trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 15 tỉ USD

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall (Nam tước McFall Xứ Alcluith), Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle, và Phó thủ tướng Anh David Lammy.

Trong các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội VN luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Anh, trong đó kênh nghị viện đóng vai trò quan trọng, thiết thực trong việc thúc đẩy và giám sát triển khai các thỏa thuận liên chính phủ, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tin cậy giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư tin tưởng hợp tác VN - Anh trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác nghị viện sẽ được đẩy mạnh và nâng tầm hơn nữa, tương xứng với tầm mức của quan hệ, tiềm năng của hai bên cũng như kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghị viện hai nước trong việc giám sát việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương. Hai bên nhất trí cần duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước; phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát chính sách, cũng như trao đổi học thuật, qua đó đẩy mạnh và nâng tầm hợp tác trên kênh nghị viện.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer hội đàm ẢNH: TTXVN

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội Anh tiếp tục giữ lập trường khách quan, cân bằng, ủng hộ quan điểm của ASEAN trong giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời chào và lời mời thăm VN của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle.

Tại cuộc gặp Phó thủ tướng Anh David Lammy, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Chính phủ hai bên xây dựng Kế hoạch hành động, nhanh chóng củng cố các cơ chế hợp tác hiện có và thiết lập mới các cơ chế cần thiết, để đẩy mạnh hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 15 tỉ USD, tìm kiếm và thực hiện một số dự án hải đăng, tiêu biểu đúng với tầm mức quan hệ song phương tốt đẹp.

Phó thủ tướng David Lammy nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là thời khắc lịch sử và khẳng định hai dân tộc có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời, có tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ mạnh mẽ hơn nữa. Phó thủ tướng Anh mong muốn lĩnh vực hợp tác ưu tiên của hai bên trong thời gian tới là kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, hàng không, an ninh an toàn hàng hải. Phó thủ tướng David Lammy cũng khẳng định ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi đối với việc cấp thị thực cho lao động tay nghề cao.

Bày tỏ mong muốn lãnh đạo Chính phủ Anh sớm thăm VN để tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác, Tổng Bí thư chuyển lời mời Phó thủ tướng sang thăm VN trong thời gian tới. Phó thủ tướng David Lammy vui vẻ nhận lời sớm thăm VN.

* Trưa 30.10 (giờ địa phương, tức tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN rời thủ đô London về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 - 30.10.

Sáng 30.10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc gặp với ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, Chủ tịch Viện Tony Blair; hội kiến Chủ tịch đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch; dự và phát biểu tại Hội nghị Kinh tế cấp cao VN - Anh, đồng thời chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ và địa phương, cùng các tập đoàn và doanh nghiệp tại hội nghị; dự và phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp VN - Anh. Trước đó, ngày 29.10, Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc gặp với Nhóm Nghị sĩ liên đảng Quốc hội Anh hữu nghị với VN (APPG) và Ban lãnh đạo Mạng lưới hữu nghị VN - Anh do ông Mark Kent, nguyên Đại sứ Anh tại VN, làm Chủ tịch.