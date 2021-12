Việt Nam - Campuchia: Thúc đẩy công nhận hộ chiếu vắc xin, mở lại đường bay thẳng

Hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

Ngày 22.12, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam tới Vương quốc Campuchia, hai nước đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Vương quốc Campuchia.

Tuyên bố chung khẳng định, hai bên đánh giá cao ý nghĩa trọng đại của chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Campuchia trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam, đồng thời cũng là sự kiện mở màn cho “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển toàn diện, gắn bó, ngày càng hiệu quả và thực chất của quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia trong 55 năm qua, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tiếp nối truyền thống tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phía Campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trước đây cũng như hiện nay, khẳng định Campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong công cuộc giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979.

Phía Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, các vị lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải ưu tiên tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ song phương theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Hai bên nhất trí tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào các công việc nội bộ của nhau và giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình.

Thúc đẩy công nhận hộ chiếu vắc xin, mở đường bay thẳng

Hai bên hoan nghênh hợp tác giữa hai nước thời gian qua trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; nhất trí đẩy nhanh việc hoàn tất Quy hoạch tổng thể về Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến năm 2030 vào cuối năm 2022.





Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp ứng phó với những tác động về y tế, kinh tế và xã hội của đại dịch Covid-19. Trên tinh thần đó, hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi tiến tới công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vắc xin/giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19, tạo thuận lợi đi lại cho công dân hai nước, thúc đẩy sớm mở lại đường bay thẳng giữa hai nước một cách an toàn.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình làm phương hại đến an ninh của nước kia.

Hai bên khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ các hiệp ước về hoạch định và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và các hiệp định, thỏa thuận liên quan đến biên giới giữa hai nước. Hai bên khen ngợi những nỗ lực của Ủy ban liên hợp Phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy Ủy ban liên hợp Biên giới Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được để giải quyết khoảng 16% đường biên giới trên đất liền chưa hoàn thành phân giới cắm mốc.

Hai bên nhất trí về sự cần thiết phải ký kết Hiệp định về cửa khẩu biên giới trên đất liền trong tương lai gần để thay thế các điều khoản trong Hiệp định về Quy chế biên giới năm 1983 liên quan đến quản lý các cửa khẩu.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa khẩu biên giới thông qua việc mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu mà hai bên đã thống nhất, đưa cửa khẩu quốc tế Meun Chey - Tân Nam vào danh mục các cặp cửa khẩu cho phép quá cảnh theo Hiệp định Quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia, ký năm 2013.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Quốc vương, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo của Campuchia đã luôn quan tâm, hỗ trợ và không phân biệt đối xử đối với người gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia trong những năm qua.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ chăm sóc y tế và điều trị cho bệnh nhân Campuchia tại các bệnh viện ở TP.HCM tương đương mức dành cho người Việt Nam và theo cơ chế thanh toán viện phí của Việt Nam dành cho người không có bảo hiểm y tế.

Hai bên nhấn mạnh lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, thực hiện kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nỗ lực hướng tới hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.