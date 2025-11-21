Việt Nam - CH Czech hướng tới mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới

Chủ tịch nước đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), cũng như đang tích cực triển khai các nội hàm của khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập vào tháng 1.2025.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội CH Czech Milos Vystrcil ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà CH Czech dành cho VN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định VN luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với CH Czech, một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu và Đối tác chiến lược đầu tiên của VN tại Trung Đông Âu.

Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ VN - CH Czech trong nhiều lĩnh vực trên nền tảng tin cậy chính trị cao. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng, đạt 2 tỉ USD năm 2024 và 1,9 tỉ USD trong 10 tháng năm 2025, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai nước. Hai bên còn nhiều dư địa để nâng cao kim ngạch thương mại, thúc đẩy đầu tư và hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp để tạo hành hàng pháp lý thuận lợi cho quan hệ hợp tác song phương, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Để thúc đẩy hợp tác VN - CH Czech tiếp tục phát triển đi vào thực chất và hiệu quả hơn, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các kênh khác nhau để củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, KH-CN, GD-ĐT, văn hóa - du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có thể bổ sung, hỗ trợ nhau.

Chủ tịch nước đề nghị CH Czech phối hợp thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư VN - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban Châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của VN.

Nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Thượng viện CH Czech cho biết cơ quan lập pháp hai nước sẽ phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại CH Czech đối với kinh tế - xã hội của sở tại và khẳng định Quốc hội, chính quyền các cấp của CH Czech sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng.

Về hợp tác đa phương, hai bên khẳng định VN và CH Czech sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại LHQ, trong khuôn khổ ASEAN - EU; đồng thời khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp, trong đó có vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil đã thông báo với Chủ tịch nước Lương Cường về việc phía CH Czech sẽ trao tặng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở miền Trung VN khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá tương đương 3,5 tỉ đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ VN và mong VN sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Về phần mình, qua Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng thống CH Czech Petr Pavel sớm thăm VN để tiếp tục trao đổi về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.