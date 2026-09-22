Đưa trẻ em thế giới tới Việt Nam

Lễ công bố Việt Nam chính thức đăng cai Hội nghị trẻ em thế giới 2027 vừa diễn ra tại TP.HCM sáng nay (22.9).

Hội nghị trẻ em thế giới - Be The Change 2027, sẽ diễn ra trong 5 ngày, dự kiến vào tháng 11.2027 tại TP.HCM, quy tụ khoảng 500 trẻ em, giáo viên, nhà giáo dục, đại diện các quốc gia và đối tác trong mạng lưới Design For Change toàn cầu.

Đại diện những đơn vị đồng tổ chức, đối tác chiến lược cho sự kiện Hội nghị trẻ em thế giới 2027 - Be The Change

ẢNH: THÚY HẰNG

Nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương, Giám đốc Quốc gia Design For Change (DFC) tại Việt Nam, cho biết trong khuôn khổ chương trình kéo dài 5 ngày, các đại biểu dự kiến tham gia chuỗi hoạt động đón tiếp và kết nối quốc tế; giao lưu học sinh; tham quan trường học; trải nghiệm văn hóa Việt Nam; tham quan triển lãm dự án; thực hành phương pháp FIDS; trình bày những câu chuyện kiến tạo thay đổi - Stories of Change và cùng đóng góp tiếng nói vào chương trình tổng kết.

FIDS là phương pháp tư duy kiến tạo, gồm 4 bước. Feel - đồng cảm, quan sát, lắng nghe và nhận diện vấn đề mà trẻ quan tâm hoặc mong muốn thay đổi. Imagine - tưởng tượng, đề xuất các ý tưởng và lựa chọn những giải pháp tích cực, sáng tạo, khả thi. Do - thực hiện, hợp tác, thử nghiệm và biến ý tưởng thành hành động cụ thể. Share - chia sẻ, kể lại hành trình, kết quả và bài học để lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng.

Thông qua hành trình FIDS, trẻ em từng bước phát triển sự thấu cảm, tư duy sáng tạo, khả năng hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thúy Uyên Phương phát biểu tại lễ công bố ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Nguyễn Thúy Uyên Phương bày tỏ: "Quyền đăng cai Hội nghị trẻ em thế giới - Be The Change 2027 là niềm tự hào, cũng là cơ hội để tiếng nói, sáng kiến và tinh thần trách nhiệm của trẻ em Việt Nam được kết nối với bạn bè quốc tế. Chúng tôi hy vọng cùng các đối tác xây dựng một hội nghị mà ở đó, trẻ em thực sự được lắng nghe, được hành động và được tin tưởng rằng các em có thể góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn".

Việt Nam chính thức đăng cai Hội nghị trẻ em thế giới 2027 - Lan tỏa hình ảnh nhân văn, sáng tạo, an toàn và hội nhập

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, đơn vị đồng tổ chức Hội nghị trẻ em thế giới 2027, cho biết việc Việt Nam được trao quyền đăng cai Hội nghị trẻ em thế giới - Be The Change 2027 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm Việt Nam chính thức gia nhập mạng lưới Design For Change toàn cầu.

Từ một quốc gia thành viên tích cực tham dự và đóng góp nhiều dự án tại các kỳ hội nghị quốc tế, Việt Nam sẽ trở thành điểm gặp gỡ của trẻ em đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng chia sẻ những sáng kiến và hành động tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Trẻ em Việt Nam mang âm nhạc tới lễ công bố sự kiện ẢNH: THÚY HẰNG

Truyền thống và hiện đại kết hợp trong những tiết mục biểu diễn của các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Các em học sinh TP.HCM lan tỏa tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm ẢNH: THÚY HẰNG

Đây không chỉ là một sự kiện giáo dục quốc tế dành cho trẻ em, mà còn là cơ hội giới thiệu hình ảnh một Việt Nam nhân văn, sáng tạo, an toàn và hội nhập - nơi tiếng nói, năng lực và những hành động tích cực của trẻ em được lắng nghe, tôn trọng và lan tỏa.

"Tôi nhận ra rằng tinh thần "I can" - tôi có thể - không chỉ cần với trẻ em, mà còn rất cần với những doanh nhân, những người dám nghĩ, dám làm, dám hành động để đóng góp, kiến tạo nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội", ông Phan Tấn Đạt nói. Đồng thời, ông khẳng định, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM đồng hành cùng sự kiện, cùng những ý tưởng, dự án, tiếng nói của trẻ em.

Trong khuôn khổ lễ công bố là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa các đơn vị đồng hành cùng phối hợp và huy động nguồn lực cho hội nghị.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa các đơn vị đồng hành cùng phối hợp và huy động nguồn lực cho Hội nghị trẻ em thế giới 2027 ẢNH: THÚY HẰNG

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa các đơn vị ẢNH: THÚY HẰNG

Hội nghị trẻ em thế giới do Design For Change Global sáng lập và giữ bản quyền toàn cầu. Đơn vị đại diện, đăng cai và chủ trì hội nghị tại Việt Nam năm 2027 là Tomato Education - Design For Change tại Việt Nam. Đơn vị đồng tổ chức, đối tác chiến lược là Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA HCM). Trường chủ nhà dự kiến là hệ thống trường quốc tế CIS và Sedbergh Vietnam...

Ban tổ chức khẳng định Hội nghị trẻ em thế giới - Be The Change 2027 được định hướng thiết kế cùng trẻ em và không chỉ tổ chức cho trẻ em. Mọi hoạt động hướng đến mục tiêu giáo dục rõ ràng, đồng thời bảo đảm sự đa dạng, hòa nhập, tôn trọng khác biệt văn hóa và an toàn về thể chất, cảm xúc, dữ liệu cũng như hình ảnh của trẻ em.

Design For Change là phong trào giáo dục toàn cầu do nhà giáo dục Kiran Bir Sethi sáng lập vào năm 2009, với niềm tin rằng mọi trẻ em, dù ở bất kỳ đâu, đều có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Năm 2017, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của mạng lưới Design For Change toàn cầu.