Việt Nam có 123.000 tấn gạo phát thải thấp đạt chứng nhận

Ngày 15.10, tại TPHCM, diễn ra hội nghị Ngày Lương thực thế giới năm 2026 với chủ đề "Sáng tạo cho ngày mai đủ đầy" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức. Hội nghị cũng tăng cường hợp tác triển khai Đề án "Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 - Đề án". Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có trên 123.000 tấn gạo phát thải thấp được cấp chứng nhận.



Gạo xanh phát thải thấp đạt chứng nhận được bán tại thị trường Việt Nam ẢNH: CHÍ NHÂN

Bà Kate Wallace, Tổng lãnh sự Úc khẳng định cam kết hỗ trợ của chính phủ Úc nhằm triển khai Đề án; cụ thể bằng dự án "Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững tại ĐBSCL (TRVC)", do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) hỗ trợ thông qua SNV Việt Nam đang có các kết quả rất tích cực. Dự án TRVC là một trong những mô hình nòng cốt, đặc biệt cung cấp kinh nghiệm quý báu để nhân rộng các mô hình sản xuất lúa gạo chất lượng cao phát thải thấp.

TS Trần Thu Hà, Giám đốc Dự án TRVC cho biết, dự án thu hút 10 doanh nghiệp, 15 đối tác trong chuỗi giá trị lúa gạo, kết nối 163 hợp tác xã, tổ hợp tác và 20.620 nông hộ. Sau 3 mùa vụ triển khai, lợi nhuận sản xuất lúa của các hộ nông dân tham gia dự án tăng 56,22%. Cùng với kết quả kinh tế, dự án ghi nhận tổng lượng giảm phát thải hơn 320.910 tấn CO₂ tương đương trên diện tích canh tác lũy kế gần 84.459 ha qua ba vụ. Dự án đã có tổng cộng 123.106 tấn gạo được chứng nhận, trong đó 53.897 tấn đã xuất khẩu, tương đương 43,78%. Sản phẩm hiện đã tiếp cận nhiều thị trường như Nhật Bản, Đức, Ba Lan, Úc, Canada, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Thụy Điển, Mỹ...

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho hay, Đề án lúa chất lượng cao phát thải thấp hiện không chỉ giới hạn trong phạm vi 1 triệu hecta mà mở rộng ra toàn bộ khu vực với tổng diện tích 1,6 triệu ha.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Bảo đảm an ninh lương thực trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào gia tăng sản lượng mà cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất; giảm tác động đến môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế bền vững cho nông dân. Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và phát triển thị trường, qua đó nâng cao sức cạnh tranh.

Theo các chuyên gia, dù mô hình sản xuất phát lúa thải thấp chứng minh hiệu quả cao về nhiều mặt nhưng việc nhân rộng còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, việc huy động vốn do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chi phí giao dịch cao, rủi ro nông nghiệp khó dự báo và thiếu các dự án được chuẩn bị đầy đủ để thu hút đầu tư. Lợi ích môi trường cũng chưa dễ chuyển hóa thành dòng tiền ổn định, làm giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Trên quy mô toàn cầu, lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm hiện nhận chưa đến 5% tổng nguồn tài chính khí hậu.