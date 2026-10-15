Bất ngờ 10 phụ nữ Việt Nam được FAO vinh danh

Ngày 15.10, tại TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức Hội nghị Ngày Lương thực thế giới năm 2026 và tăng cường hợp tác triển khai Chương trình lúa chất lượng cao phát thải thấp. Nhân Ngày Lương thực thế giới (16.10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng FAO tổ chức bình chọn ra 10 phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn.



FAO và Bộ Nông nghiệp và Môi trường vinh danh 10 phụ nữ Việt Nam tiêu biểu ẢNH: CTV

Ông Vinod Ahuja - Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, nhấn mạnh: Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy an ninh lương thực, đặc biệt là khi họ có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận đất đai, nguồn vốn, tri thức và thị trường. Các chị em phụ nữ cũng đóng góp thiết thực trong việc nâng cao năng suất mùa vụ, dinh dưỡng cho trẻ em và hỗ trợ cộng đồng phục hồi tốt hơn trước các khó khăn, thách thức về nhiều mặt.

Trong số 10 người được vinh danh, có những gương mặt khởi nghiệp ở những vùng nông thôn miền núi như: chị Lâm Ngọc Bảo Hân, sáng lập thương hiệu "Gia đình Nhà Cua" Cà Mau; Chủ nhiệm CLB nông dân kinh doanh và sản xuất giỏi xã Cái Đôi Vàm. Chị phát triển mô hình nuôi tôm, cua và cá có thể truy xuất nguồn gốc, kết hợp sử dụng than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp nhằm giảm chi phí và hạn chế tác động đến môi trường.

Chị Thạch Thị Chal Thi - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm), tỉnh Vĩnh Long. Người xây dựng chuỗi sản xuất hữu cơ liên kết hơn 150 hộ trồng dừa, tạo việc làm cho hơn 300 lao động, chủ yếu là người Khmer và phụ nữ nông thôn. Các sản phẩm Sokfarm hiện có mặt tại hơn 400 điểm bán lẻ trong nước và xuất khẩu sang 11 quốc gia. Mô hình góp phần nâng cao giá trị cây dừa, tạo đầu ra ổn định hơn cho nông dân.

Chị Nông Thị Thắm - Chủ tịch Hôi đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Y dược học cổ truyền Yên Thế (Lào Cai). Chị Thắm được ghi nhận với mô hình liên kết hơn 270 hộ dân sản xuất dược liệu, cây trồng và hoa, góp phần giúp các hộ tăng thu nhập khoảng 20%.

Chị Lương Thị Hạnh - nhà sáng lập và điều hành Công ty cổ phần Hanhsilk, Hà Nội. Chị đã phát triển mô hình hợp tác xã với hơn 250 hộ thành viên, tạo thu nhập cho gần 1.000 hộ dân và duy trì 700 ha trồng dâu. Hoạt động sản xuất còn gắn với du lịch trải nghiệm, thu hút hơn 10.000 lượt khách quốc tế đến từ trên 50 quốc gia, góp phần đưa nghề dệt truyền thống trở thành nguồn sinh kế cho người dân.

Bà Nguyễn Phạm Cẩm Tú - đồng sáng lập, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng CAS (Đà Nẵng). Được ghi nhận với sáng kiến phát triển hệ thống AgriSolar, kết hợp năng lượng mặt trời, tự động hóa và mô hình vườn - ao - chuồng truyền thống. Mô hình đã đạt quy mô 10 MW/ha, sản xuất hơn 1.500 tấn thực phẩm hữu cơ và 15 triệu kWh điện sạch mỗi năm, góp phần cắt giảm hơn 15.000 tấn CO₂ tương đương và tạo hơn 200 việc làm xanh.

Anh hùng Lao động Thái Hương nhận giải thưởng

Bên cạnh đó có Anh hùng Lao động Thái Hương - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH. Bà Thái Hương là người tiên phong phát triển chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao - tạo nên cuộc cách mạng sữa tươi tại Việt Nam. Bà khởi xướng ly sữa học đường quốc gia, thúc đẩy luật Dinh dưỡng học đường; sản xuất thực phẩm sạch theo hướng xanh, tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững.

GS-TS Nguyễn Thị Lan - đại biểu Quốc hội khóa XVI; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Các công trình nghiên cứu do bà dẫn dắt bao gồm vắc xin phòng bệnh dịch tả heo châu Phi, bộ kit chẩn đoán nhanh bệnh tai xanh ở lợn và những giải pháp công nghệ sinh học khác. Bà có 159 công bố khoa học, chủ trì 36 đề tài nghiên cứu.

ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh - Trưởng bộ môn Cây công nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên (Đắk Lắk). Người đã tham gia chọn tạo gần 20 giống cà phê được công nhận chính thức, trong đó có giống cà phê vối lai TRS1, cà phê chè THA1 và giống Xanh Lùn - các giống này góp phần cải thiện năng suất, chất lượng hạt, khả năng kháng bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà còn trực tiếp chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ hàng nghìn nông dân trồng cà phê.

TS Nguyễn Thị Hồng Minh ẢNH: CTV

TS Nguyễn Thị Hồng Minh - nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản; Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT). Bà là người tiên phong xây dựng TraceVerified, nền tảng truy xuất nguồn gốc điện tử sau đó được Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) và chính phủ Úc áp dụng tại nhiều quốc gia.

TS Nguyễn Thị Hải - Trưởng phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Bà được vinh danh với những đóng góp trong phát triển chăn nuôi bền vững và hỗ trợ nông dân phục hồi sản xuất sau thiên tai.