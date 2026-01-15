Việt Nam có bao nhiêu trường dự bị đại học, dành cho học sinh nào?

Dự thảo thông tư này khi được ban hành sẽ thay thế cho thông tư năm 2011 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học.

Trường dự bị đại học thuộc loại trường chuyên biệt

Theo dự thảo, trường dự bị đại học (ĐH) thuộc loại trường chuyên biệt, có chức năng thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường dự bị ĐH chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD-ĐT, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của UBND cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở.

Trường dự bị ĐH TP.HCM là một trong 5 trường dự bị ĐH của Việt Nam ẢNH: WEB TRƯỜNG

Về nhiệm vụ và quyền hạn, trường dự bị ĐH tổ chức tuyển sinh; bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá; phối hợp với các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ đối với học sinh hoàn thành dự bị ĐH theo quy định của Bộ GD-ĐT; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục; thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học...

Dự thảo mới có đưa thêm quy định về lớp học của trường dự bị ĐH không ít hơn 30 học sinh và không quá 45 học sinh. Đồng thời bổ sung nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục như kế hoạch giáo dục; tài liệu dạy học; hoạt động giáo dục đặc thù; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh.

Tuyển sinh, bồi dưỡng và xét vào ĐH, CĐ ra sao?

Hiện nay, trên toàn quốc có 5 trường dự bị ĐH gồm Trường dự bị ĐH Dân tộc Trung ương (P.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc (xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên), Trường dự bị ĐH Dân tộc Sầm Sơn (P.Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa), Trường dự bị ĐH Dân tộc Trung ương Nha Trang (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và Trường dự bị ĐH TP.HCM (P.An Đông, TP.HCM).

Trước đây 5 trường này trực thuộc Bộ GD-ĐT, tuy nhiên ngày 26.9.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1127 về việc chuyển nguyên trạng các trường trên về trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Theo Thông tư 44 (năm 2021) ban hành quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị ĐH, xét vào học trình độ ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non với học sinh dự bị ĐH bằng phương thức tuyển thẳng và xét tuyển.

Đối tượng tuyển thẳng: thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp THPT; thí sinh cử tuyển theo quy định.

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là người dân tộc thiểu số thường trú từ 18 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực 1 (KV1) quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, tuyển sinh trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại khu vực này.

Hoặc thí sinh là người dân tộc Kinh thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại vùng này. Trường dự bị ĐH được tuyển không quá 5% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm thí sinh là người dân tộc Kinh.

Thí sinh trúng tuyển dự bị ĐH sẽ được bồi dưỡng kiến thức văn hóa 3 môn theo tổ hợp môn đã sử dụng để xét tuyển vào trường và môn tiếng Anh, môn tin học, trong vòng 1 năm.

Kết thúc khóa học, nếu kết quả rèn luyện cả năm từ mức đạt trở lên và điểm tổng kết của các môn học đạt từ 5,0 trở lên sẽ được công nhận hoàn thành dự bị ĐH. Sau đó sẽ được xét chuyển vào học trình độ ĐH, trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non nếu đáp ứng được yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có) đối với một số ngành theo quy định.

Mỗi học sinh được đăng ký không quá 3 nguyện vọng xét chuyển vào ngành học của cơ sở đào tạo, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.