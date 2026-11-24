Vượt Thái Lan, sầu riêng Việt Nam đứng đầu thế giới?

Đến hẹn lại lên, sầu riêng vụ nghịch của Việt Nam lại vượt mốc 100.000 đồng/kg và lợi thế "một mình một chợ" sẽ còn kéo dài đến cuối tháng 4 năm sau. Điều đáng chú ý hơn là trong năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam không chỉ đạt mức cao kỷ lục mà còn có thể vượt qua Thái Lan để đứng đầu thế giới.

Chạm mốc 10 tỉ USD, Việt Nam sẽ trở thành cường quốc xuất khẩu rau quả mới của châu Á ẢNH: DUY TÂN

Trên bình diện thương mại, cột mốc 10 tỉ USD sẽ đưa Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu rau quả hàng đầu châu Á. Đây cũng là cơ hội để ngành rau quả Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế lớn trong chuỗi giá trị của khu vực và thế giới. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT)

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), ước tính: Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, khi vụ thu hoạch rộ sầu riêng của Thái Lan kết thúc, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt khoảng 3,5 tỉ USD. Các chuyên gia dự kiến tổng kim ngạch cả năm (gồm cả sầu riêng đông lạnh) của Thái Lan ước đạt 4,5 tỉ USD, tăng nhẹ so với con số 4,3 tỉ USD của năm 2025. Trong khi đó, tính đến hết tháng 9.2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã đạt gần 3,5 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Vụ thu hoạch sầu riêng vùng Tây nguyên kéo dài trong tháng 10 và giai đoạn nửa đầu tháng 11. Tiếp nối sau đó là sầu riêng vụ nghịch ở các tỉnh miền Tây. Như vậy, trong 3 tháng cuối năm khả năng sầu riêng sẽ mang về thêm khoảng 1,5 tỉ USD để hoàn thành cột mốc kỷ lục 5 tỉ USD. Khả năng cao, Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan để trở thành nguồn cung sầu riêng số 1 thế giới ngay trong năm 2026.

Theo số liệu của ngành nông nghiệp, tổng diện tích sầu riêng của Việt Nam khoảng 200.000 ha, gần gấp đôi so với định hướng quy hoạch ban đầu là 110.000 ha. Trong năm 2026, diện tích cho thu hoạch khoảng 129.500 ha, tổng sản lượng dự kiến đạt trên 2 triệu tấn. Trong đó, 7 tháng đầu năm đã thu hoạch khoảng 768.000 tấn, phần sản lượng lớn còn lại khoảng 1,3 triệu tấn tập trung vào nửa cuối năm chủ yếu ở khu vực Tây nguyên và hàng nghịch vụ ở miền Tây.

Dù diện tích nhiều và sản lượng lớn, nhưng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng vẫn còn hạn chế (1.768 mã vùng trồng và 286 mã cơ sở đóng gói), tương đương khoảng 20% tổng diện tích trồng sầu riêng cả nước. Phần còn lại phụ thuộc vào tiêu thụ nội địa, chế biến đông lạnh hoặc thu gom trôi nổi, dễ bị ép giá khi vào chính vụ. Chính vì vậy, VINAFRUIT khuyến cáo các địa phương cần tập trung chấn chỉnh tình trạng thu hoạch non, vi phạm quy trình sử dụng phân bón/thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời siết chặt quản lý việc sử dụng chung hay cho mượn mã số vùng trồng.

"Bên cạnh đó, để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sầu riêng hiện nay, chúng ta cần tham khảo các kinh nghiệm quản lý chặt chẽ quy chuẩn chất lượng về đầu ra của Thái Lan và tư duy phát triển thương hiệu "sầu riêng hạng sang kết hợp chế biến sâu" của Malaysia. Đây là chìa khóa thành công cho ngành sầu riêng Việt Nam những năm tiếp theo khi diện tích và sản lượng bùng nổ", ông Đặng Phúc Nguyên khuyến nghị.

Cường quốc rau quả mới

Sự tăng trưởng mạnh của sầu riêng - "vua trái cây" - giúp ngành rau quả Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỉ USD trong 4 tháng liên tiếp và đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả lũy kế 11 tháng năm 2026 ước đạt 9,2 tỉ USD, cao hơn kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả năm 2025 khoảng 700 triệu USD. Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều khả năng rau quả sẽ đạt mốc kỷ lục 10 tỉ USD trong năm nay, và đây sẽ là một dấu mốc đặc biệt.

Bởi những năm qua, trong lĩnh vực nông nghiệp chỉ mới có nhóm ngành thủy sản cùng với gỗ và chế biến gỗ đạt kim ngạch trên 10 tỉ USD. Do đó việc rau quả đạt được cột mốc này sẽ là một dấu ấn đặc biệt. "Trên bình diện thương mại, cột mốc 10 tỉ USD sẽ đưa Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu rau quả hàng đầu châu Á. Đây cũng là cơ hội để ngành rau quả Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế lớn trong chuỗi giá trị của khu vực và thế giới", Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định.

Các số liệu thống kê cho thấy ngoài sầu riêng, điểm sáng đáng chú ý của ngành rau quả Việt Nam chính là các mặt hàng rau quả chế biến, xuất khẩu đạt đến 1,7 tỉ USD và tăng 30% sau 11 tháng. Sự phát triển mạnh của nhóm hàng này, nhất là việc tăng xuất khẩu vào các thị trường cao cấp, là rất ấn tượng. Cụ thể, thị trường Mỹ đạt 556 triệu USD, tăng 22% so năm trước; Hàn Quốc đạt 295 triệu USD, tăng 12%; Nhật Bản đạt 217 triệu USD, tăng 8%; và Hà Lan là 188 triệu USD, tăng 39%.

Tại châu Á, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất với kim ngạch năm 2025 lên đến 26 tỉ USD và đang tiếp tục tăng mạnh. Tính đến tháng 10.2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào Trung Quốc đã đạt 5,4 tỉ USD, bằng cả năm 2025 và duy trì tốc độ tăng trưởng 20%. Với lợi thế về vị trí địa lý, sự tăng trưởng xuất khẩu mạnh của rau quả Việt Nam mở ra cơ hội thị trường rất lớn trong những năm tới.

Trên phạm vi toàn cầu, thị trường rau quả có dung lượng đến hàng trăm tỉ USD, lớn hơn rất nhiều nếu so với thị trường lúa gạo. Nếu có sự đầu tư bài bản và đúng hướng, ngành rau quả Việt Nam sẽ có thể hướng đến cột mốc vài chục tỉ USD trong những năm tới. Thực tế thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực như dừa, chuối, dứa, chanh leo… đã tích cực chuẩn bị về nhiều mặt, định hướng chiến lược để góp phần đưa ngành hàng của mình trở thành mặt hàng tỉ USD. Đây là những tiền đề quan trọng để đưa ngành rau quả Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.