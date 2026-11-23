Ngày 23.11, tại TP.Cần Thơ, Bộ NN-MT tổ chức hội thảo "Thúc đẩy hợp tác khu vực tư nhân Việt Nam - châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp".

Một trong những nội dung quan trọng tại hội thảo là việc chia sẻ, lấy ý kiến về kế hoạch hành động và khung hợp tác chiến lược Nam - Nam giữa Việt Nam và 5 quốc gia châu Phi (Nigeria, Senegal, Uganda, Zambia, Angola) về phát triển lúa gạo bền vững, phát thải thấp, giai đoạn 2027-2035.

Ông Phạm Ngọc Mậu, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-MT), phát biểu tại hội thảo "Thúc đẩy hợp tác khu vực tư nhân Việt Nam - châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp" diễn ra tại Cần Thơ vào chiều 23.11. ẢNH: THANH DUY

Theo Bộ NN-MT, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển nông nghiệp, từ một quốc gia thiếu lương thực trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, Châu Phi là khu vực có tiềm năng rất lớn về đất đai, tài nguyên, lao động và thị trường. Châu lục này có khoảng 60% diện tích đất canh tác của thế giới, 43/54 quốc gia trồng lúa nhưng lại nhập khoảng 17 triệu tấn gạo mỗi năm. Các quốc gia ở đây đang ưu tiên phát triển nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực.

Năm 2023, Việt Nam sản xuất lượng lúa ngang bằng toàn châu Phi. Thống kê năm 2024, năng suất lúa của nước ta cao gấp 3 lần châu lục này. Những kinh nghiệm về phát triển lúa gạo, tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chuỗi giá trị và nâng cao đời sống nông dân là những thế mạnh mà Việt Nam có thể chia sẻ với các nước bạn.

Thông tin tại hội thảo, ông Phạm Ngọc Mậu, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng nhóm Công tác hợp tác Nam - Nam trong nông nghiệp (Bộ NN-MT), cho biết, hợp tác Nam – Nam là một hình thức hợp tác quốc tế giữa các quốc gia đang phát triển, cùng trải qua cảnh thiếu thốn về lương thực. Tuy nhiên, sau một quá trình tìm tòi bằng kinh nghiệm bản địa, nước ta đã vượt qua khó khăn nên chia sẻ lại kỹ thuật, kinh nghiệm cho các nước bạn một cách không điều kiện.

Theo đó, nhóm được Bộ NN-MT quyết định thành lập vào tháng 9.2025, với sứ mệnh là đầu mối tiếp nhận, kết nối các đề xuất hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với cơ quan, doanh nghiệp, đối tác châu Phi. Hình thức kết nối 2 chiều. Từ châu Phi, nhóm tiếp nhận nhu cầu, đề xuất của cơ quan công quyền, doanh nghiệp đưa về Việt Nam và từ Việt Nam, nhóm giới thiệu năng lực, công nghệ, đề xuất hợp tác đến nước bạn.

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển nông nghiệp ẢNH: THANH DUY

Ông Phạm Ngọc Mậu thông tin, Việt Nam có 3 gói năng lực mà nhiều nước bạn ở châu Phi rất cần. Thứ nhất là kỹ thuật nông nghiệp khi Việt Nam có cái nổi bật là quy trình sản xuất đầu tư thấp, dễ áp dụng, dễ chuyển giao cho nước bạn. Thứ hai là vật tư nông nghiệp và nông cụ. Kỹ thuật phân bón vi sinh, thuốc trừ sâu, nông cụ của nước ta đơn giản và rẻ, các bạn cũng mong muốn được tiếp cận kỹ thuật và mua những thứ đó.

Thứ ba là gói năng lực về chính sách. Cách Việt Nam chuyển sang hình thức tổ chức sản xuất mới, hợp tác xã kiểu mới, vượt qua rào cản thương mại để tiếp cận thị trường nước ngoài hiệu quả thì các bạn cũng rất muốn được học.

Ông Phạm Ngọc Mậu khẳng định, đây là thời điểm thuận lợi để hai bên chuyển từ hợp tác chủ yếu về trao đổi kinh nghiệm sang hợp tác toàn diện, gắn khoa học công nghệ với đầu tư, sản xuất, chế biến và phát triển thị trường. Nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành lĩnh vực tiên phong, tạo dựng quan hệ hợp tác, lòng tin và mở đường cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường châu Phi.