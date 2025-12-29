Chiều 29.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025 ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định trong năm 2025 nói riêng và giai đoạn 2021 - 2025 nói chung, thế giới trải qua những thay đổi mang tính "thời đại". Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, song có nhiều yếu tố bất ngờ, bất thường, bất định, bất lợi cho sự phát triển đất nước và tác động tới công tác đối ngoại.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, ngành ngoại giao đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt những kết quả đối ngoại quan trọng, rất thành công, đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước. Việt Nam đã vượt qua "những cơn gió ngược" để đạt được những thành tựu quan trọng.

Thủ tướng khái quát những kết quả của ngành ngoại giao bằng 6 nhóm từ khóa với 24 chữ: "Bộ máy tinh gọn", "Thích ứng kịp thời", "Sáng tạo hiệu quả", "Hợp tác mở rộng", "Vị thế nâng cao", "Kiến tạo phát triển".

Ngoài những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn nhìn nhận, ngành Ngoại giao còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa thực sự khai thác hết tiềm năng của các khuôn khổ quan hệ; công tác phối hợp giữa một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu mới, nhất là các lĩnh vực hợp tác mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng cũng nhấn mạnh bài học quan trọng, phải kiên trì đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Cương quyết nhưng mềm dẻo, uyển chuyển; thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và đối thoại, đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích và đối thoại để củng cố niềm tin. Đồng thời hiểu sâu, nắm chắc tình hình; tham mưu phản ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.

Giữ thế chủ động chiến lược

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến rất nhanh chóng với nhiều tác động khó lường đối với nước ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 3 vấn đề lớn nổi lên: sự điều chỉnh chính sách của các nước rất nhanh, mạnh và quyết liệt, hình thái chiến tranh khác thường; các vấn đề nổi lên trong khu vực; xuất hiện những xu hướng, trào lưu mới về chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, tác động đa chiều, sâu rộng đến nền kinh tế trong nước.

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh tình hình nêu trên, trên cơ sở những yêu cầu lớn của đất nước trong giai đoạn mới, Đảng và Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ phát huy vai trò "tiên phong, trọng yếu, thường xuyên".

Về triển khai các phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ, ngành Ngoại giao quán triệt và mong muốn các cán bộ ngoại giao phải phát huy cao nhất tinh thần phương châm theo 6 nhóm từ khóa với 24 chữ: "Trung thành, tận tụy; tự tin, sáng tạo; bản lĩnh, linh hoạt; đàm phán thuyết phục; hiệu quả hàng đầu; Tổ quốc trên hết". Tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm, củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ và những biến động của tình hình thế giới.

Đồng thời, tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu về điều ước quốc tế do Bộ Ngoại giao xây dựng, quản lý ẢNH: TUẤN MINH

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu về điều ước quốc tế do Bộ Ngoại giao xây dựng, quản lý.



