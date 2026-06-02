Việt Nam đang có bao nhiêu người siêu giàu?

Báo cáo Thịnh vượng 2026 (The Wealth Report), ấn bản kỷ niệm 20 năm của Knight Frank công bố cho thấy, số người giàu trên thế giới tiếp tục tăng nhanh trong 5 năm qua, bất chấp môi trường thế giới biến động phức tạp hơn. Trong giai đoạn 2021 - 2026, số người siêu giàu trên toàn cầu, tức nhóm có tài sản ròng trên 30 triệu USD, đã tăng từ 551.435 người lên 713.626 người.

Knight Frank nhận định, tăng trưởng của nhóm trong 5 năm tới sẽ không chỉ đến từ những cái tên quen thuộc như Mỹ, Trung Quốc hay các trung tâm tài chính lâu đời. Thay vào đó, các nền kinh tế đang phát triển nhanh như Indonesia, Saudi Arabia, Ba Lan và Việt Nam sẽ là nhóm nổi bật về tốc độ tăng số người siêu giàu. Trong đó, Việt Nam có số lượng người siêu giàu năm 2026 là 1.233 người, tăng 279 người so với năm 2021. Dù con số này còn khiêm tốn nhưng Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia được dự báo có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu cao nhất thế giới 5 năm tới.

Cụ thể, theo dự đoán của Knight Frank, trong vòng 5 năm tới, Indonesia dẫn đầu thế giới về mức độ tăng trưởng giới siêu giàu với mức tăng 82%, đứng thứ nhì là Saudi Arabia và Ba Lan cùng tăng 63%, thứ ba là Việt Nam và Úc sẽ có tốc độ tăng 59%. Với mức tăng này thì đến năm 2031, Việt Nam sẽ có 1.960 người siêu giàu (sở hữu tài sản trên 30 triệu USD). Như vậy, sau 5 năm nữa, tài sản ròng của số người siêu giàu này tại Việt Nam tương đương khoảng 790 tỉ USD. Song song, khu vực ASEAN ngoài Việt Nam với tốc độ tăng 59% còn có Philippines được dự báo có số lượng người siêu giàu tăng 49%, Singapore tăng 46% và Thái Lan tăng 26%.

Báo cáo cũng cho thấy ba khu vực gồm Bắc Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu tiếp tục chi phối tổng tài sản toàn cầu. Bắc Mỹ tiếp tục dẫn đầu với khoảng 37% số người siêu giàu toàn cầu. Châu Á - Thái Bình Dương chiếm gần 31%, trong khi châu Âu đứng sau với hơn 25%. Trong đó, Mỹ vẫn là nơi có nhiều người siêu giàu nhất. Trong 5 năm qua, số người siêu giàu mới xuất hiện tại Mỹ chiếm 41% tổng số người siêu giàu mới xuất hiện trên toàn thế giới. Điều này đưa tỷ trọng tài sản ròng của nhóm siêu giàu của Mỹ đã tăng đều đặn từ 33% năm 2021 lên 35% vào năm 2026.

Sau Mỹ, Trung Quốc cũng là quốc gia tăng trưởng thịnh vượng lớn thứ hai trên thế giới, dù tỷ trọng tài sản ròng toàn cầu của nước này đã giảm nhẹ từ 18% năm 2021 xuống 17% vào năm 2026, và dự kiến sẽ giảm xuống còn 15% vào năm 2031. Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu rất nhanh thời gian qua.

Trước đó, theo danh sách tỉ phú USD thế giới năm 2026 do Forbes công bố, Việt Nam tăng lên 8 người, tăng thêm 3 người so với năm 2025. Đứng đầu danh sách vẫn là tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.