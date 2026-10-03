Việt Nam đang trở thành mắt xích sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen ảnh: đại sứ quan đan mạch

Từ khoản đầu tư 150 triệu USD của Pandora đến những ưu tiên về điện gió ngoài khơi, năng lượng sạch và sản xuất bền vững, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen cho rằng đây không chỉ là câu chuyện về vốn và việc làm, mà còn phản ánh vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Dấu mốc của Pandora và vai trò then chốt của Việt Nam

Pandora vừa đưa vào hoạt động nhà máy chế tác trang sức tại TP.HCM, cơ sở sản xuất đầu tiên của tập đoàn bên ngoài Thái Lan. Với vốn đầu tư 150 triệu USD, nhà máy được thiết kế để đạt công suất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm và tạo việc làm cho khoảng 7.000 lao động khi vận hành đầy đủ.

Đối với Đại sứ Lina Gandløse Hansen, sự hiện diện của Pandora là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch ở lĩnh vực kinh tế. Theo bà, việc Pandora khánh thành nhà máy trang sức là minh chứng rõ ràng cho những kết quả cụ thể mà hai nước đã đạt được, cũng như dòng vốn đầu tư ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp Đan Mạch vào Việt Nam.

"Tôi thực sự tự hào khi là đại diện của Đan Mạch đưa một doanh nghiệp Đan Mạch có vị thế cao đến Việt Nam, cùng với một lực lượng lao động có tay nghề cao", theo bà đại sứ.

Pandora cho biết quyết định đầu tư vào Việt Nam nhằm mở rộng năng lực sản xuất và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Nhà máy tại Việt Nam sẽ bổ sung đáng kể công suất cho mạng lưới chế tác toàn cầu của tập đoàn.

Theo Tổng giám đốc Pandora Berta de Pablos-Barbier, Việt Nam được lựa chọn nhờ môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là nguồn nhân lực có truyền thống chế tác trang sức. "Việc khánh thành cơ sở này đối với chúng tôi không đơn thuần là việc mở một cơ sở mới, mà là xây dựng nền tảng cho thập niên tiếp theo của Pandora", bà nói.

Việt Nam là điểm đến trong sản xuất dài hạn

Theo Đại sứ Đan Mạch, những dự án như Pandora và LEGO cho thấy cách các doanh nghiệp Đan Mạch đang nhìn nhận Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể.

"Những khoản đầu tư này cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào Việt Nam với tư cách là một điểm đến sản xuất dài hạn", bà nhận định.

Đại sứ cho rằng lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô thị trường mà còn ở nguồn nhân lực có kỹ năng, cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất ngày càng phát triển. Vị trí của Việt Nam trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu cũng là một yếu tố quan trọng.

Về phần mình, Pandora đặt mục tiêu không chỉ là có thêm một cơ sở sản xuất. Tập đoàn muốn xây dựng một mạng lưới chế tác linh hoạt hơn, giảm sự phụ thuộc vào một địa điểm duy nhất và có khả năng đáp ứng nhu cầu từ các thị trường toàn cầu.

Khi hoạt động đầy đủ, nhà máy tại Việt Nam có thể đạt công suất 60 triệu sản phẩm mỗi năm, với khoảng 7.000 lao động.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy Pandora tại Việt Nam hôm 1.10 ảnh: đại sứ quán đan mạch

Cơ hội không chỉ dành cho các tập đoàn lớn

Một trong những vấn đề được Đại sứ Lina Gandløse Hansen nhấn mạnh là tác động lan tỏa của các dự án đầu tư lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam.

"Tôi cho rằng các doanh nghiệp Đan Mạch mang đến nhiều hơn rất nhiều so với vốn đầu tư và số việc làm mà họ tạo ra. Họ mang đến không chỉ công nghệ và nguồn vốn, mà còn đầu tư vào nhân tài và các nhà cung cấp trong nước", bà nói.

Pandora hiện đã sử dụng nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong hệ thống cung ứng các dịch vụ, máy móc, cơ sở vật chất, tài chính, pháp lý và nhân sự. Khi nhà máy mở rộng từ khoảng 700 lao động lên 7.000 người, hệ sinh thái các nhà cung cấp địa phương cũng được kỳ vọng phát triển theo.

Theo lãnh đạo Pandora, khi năng lực kỹ thuật, tay nghề và kiểm soát chất lượng của Việt Nam tiếp tục được nâng lên, doanh nghiệp trong nước sẽ có thêm cơ hội tham gia vào những khâu chuyên môn hóa và có giá trị gia tăng cao hơn.

Đây cũng là hướng mà Đan Mạch muốn thúc đẩy trong quan hệ kinh tế với Việt Nam: không chỉ thu hút thêm vốn mà còn tăng kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, chuyển giao kỹ năng và nâng cao năng lực của hệ sinh thái địa phương.

Năng lượng xanh sẽ quyết định sức hút đầu tư

Đại sứ Hansen cho biết năm 2026 đánh dấu 55 năm Việt Nam và Đan Mạch thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chặng đường mới, chuyển đổi xanh đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng.

Hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, thực phẩm, y tế, nông nghiệp, hàng hải và các giải pháp bền vững.

Và theo đại sứ, Đan Mạch đặc biệt quan tâm đến năng lượng ngoài khơi, điện gió ngoài khơi, hiệu quả năng lượng và năng lượng sạch cho công nghiệp.

"Những lĩnh vực này cũng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước, đồng thời gia tăng đầu tư của các doanh nghiệp Đan Mạch vào Việt Nam", bà nói.

Năng lượng xanh cũng sẽ là một trong những yếu tố được doanh nghiệp Đan Mạch cân nhắc khi lựa chọn địa điểm đầu tư.

"Đây sẽ tiếp tục là một yêu cầu quan trọng nếu Việt Nam muốn thu hút thêm đầu tư từ Đan Mạch trong thời gian tới", Đại sứ nhận định.

Nhà máy Pandora tại TP.HCM phần nào cho thấy xu hướng này. Cơ sở được thiết kế theo các tiêu chuẩn sản xuất bền vững, sử dụng điện tái tạo và đạt chứng nhận LEED Gold.

Dư địa mở rộng cho quan hệ song phương

Đại sứ Lina Gandløse Hansen cho biết ngoài năng lượng, Đan Mạch nhìn thấy dư địa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất xanh, nông nghiệp và sản xuất thực phẩm bền vững, cũng như logistics xanh và hàng hải, y tế và khoa học sự sống.

"Trong tất cả những lĩnh vực này, trọng tâm của chúng tôi sẽ là biến những tham vọng và mục tiêu chung thành các dự án cụ thể, cùng với các đối tác Việt Nam", bà nói.

Một bước đi mới trong quan hệ hai nước Đan Mạch sẽ mở Tổng lãnh sự quán tại TP.HCM từ ngày 1.12. Theo Đại sứ, việc tăng cường hiện diện ngoại giao tại TP.HCM phản ánh số lượng nhà đầu tư Đan Mạch ngày càng tăng tại khu vực phía Nam và quan hệ kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Sau 55 năm quan hệ ngoại giao, câu chuyện Việt Nam - Đan Mạch đang được đặt trong một bối cảnh mới. Từ những dự án như Pandora, trọng tâm không chỉ còn là thu hút vốn đầu tư, mà là làm thế nào để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, doanh nghiệp trong nước kết nối tốt hơn với các tập đoàn quốc tế, còn tăng trưởng đi cùng chuyển đổi xanh.

Với Đan Mạch, đó cũng là cách để những cam kết trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh được chuyển thành những dự án có thể nhìn thấy trong thực tế.