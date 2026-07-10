Việt Nam đang vươn lên trong chuỗi giá trị bán dẫn

Tham vọng trong lĩnh vực bán dẫn của Việt Nam đến nay vẫn tập trung vào đóng gói và kiểm thử hơn là sản xuất. Tuy nhiên, các khoản đầu tư từ Intel, Amkor và Samsung đã giúp hình thành một hệ sinh thái, đưa Việt Nam tiến sâu vào các khâu phức tạp hơn của chuỗi cung ứng.

Nikkei dẫn nguồn tin cho biết tập đoàn LG của Hàn Quốc sẽ đầu tư 1 tỉ USD vào lĩnh vực đóng gói chip tại Việt Nam. Dự kiến nhà máy sẽ hoạt động vào năm 2027 và sản xuất hàng loạt vào năm 2028.

Với khoản đầu tư này, LG đang đa dạng hóa phạm vi hoạt động của mình tại Việt Nam. Hiện tại, hãng đang tập trung nhiều vào các dây chuyền sản xuất máy giặt, màn hình TV và điện thoại.

Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng ẢNH: LG INNOTEK

LG cho biết đang lên kế hoạch sản xuất các chất nền bán dẫn như nền BGA (Ball Grid Array - mảng lưới bi) và module hệ thống. Đây là những bước tiến quan trọng trong bối cảnh Việt Nam hướng tới việc mở rộng từ lắp ráp điện tử sang sản xuất chất bán dẫn có giá trị cao hơn.

Không giống các công ty tự sản xuất chip như TSMC hay SK Hynix, LG tập trung vào các linh kiện liên quan đến bán dẫn. Công ty nổi tiếng nhất với vai trò nhà cung cấp module camera cho smartphone, trong đó có iPhone. Hãng đang mở rộng sang lĩnh vực chất nền bán dẫn và các sản phẩm đóng gói tiên tiến.

Nhà máy chính của LG đặt tại Gumi, Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty cho biết việc có hai trung tâm sản xuất sẽ giúp hãng đạt doanh thu bán vật liệu nền lên đến 1,98 tỉ USD.

Nikkei dẫn lời đại diện LG cho biết: "Nhà máy Gumi tại Hàn Quốc sẽ chuyên phát triển các chất nền bán dẫn mới và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Nhà máy mới tại Việt Nam sẽ là cơ sở sản xuất chất nền bán dẫn đa năng".

Đây cũng là xu hướng chung của nhiều công ty công nghệ ở châu Á. Nhà máy trong nước sẽ tập trung vào các sản phẩm giá trị cao, trong khi nhà máy tại Việt Nam đảm nhận vai trò sản xuất quy mô lớn.

LG cho biết một trong những lý do họ đặt nhà máy ở Hải Phòng của Việt Nam là do yếu tố địa lý gần các công ty gia công sau bán dẫn. Điều này giúp tập đoàn tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

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Hải Phòng là nơi LG chọn làm trụ sở chính để sản xuất các module camera cho iPhone. Năm 2021, LG Display từng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, khi công bố khoản đầu tư 750 triệu USD. Tại Việt Nam, LG đang mở rộng sang lĩnh vực phát triển phần mềm ô tô và thiết bị gia dụng. Năm 2021, hãng đóng cửa dây chuyền sản xuất điện thoại vốn không sinh lời. Đến năm 2025, hãng giảm sản lượng lắp ráp tủ lạnh tại Hải Phòng sau khi Mỹ áp thuế.

Việc mở rộng của LG là khoản đầu tư mới nhất trong một loạt khoản đầu tư liên quan đến ngành bán dẫn tại Việt Nam. Các khoản đầu tư gần đây cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm về đóng gói bán dẫn, linh kiện và các hoạt động kỹ thuật liên quan. Việt Nam đang mở rộng vai trò, vượt ra ngoài thế mạnh truyền thống trong lắp ráp điện tử. "Dù còn xa mới trở thành một cường quốc sản xuất chip, nhưng các khoản đầu tư mới nhất cho thấy Việt Nam đang dần tiến lên trong chuỗi giá trị bán dẫn", Nikkei nhận định.