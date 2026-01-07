Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Việt Nam đánh bại Thái Lan trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
07/01/2026 08:22 GMT+7

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng 41% lên 5,3 triệu người, vượt con số 4,5 triệu người đến Thái Lan, nơi những lo ngại về an ninh đã làm giảm lượng khách Trung Quốc.

Năm 2025, Việt Nam đã đón lượng khách du lịch nước ngoài kỷ lục, nhờ sự phục hồi của du khách Trung Quốc và chính sách thị thực được nới lỏng đã thu hút khách quốc tế. Theo số liệu của Cục Thống kê, Việt Nam đã đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế vào năm ngoái, tăng 20%. Con số cao nhất trước đó là 18 triệu lượt, được ghi nhận vào năm 2019 trước đại dịch.

Theo Bloomberg, tăng trưởng du lịch mạnh mẽ của Việt Nam là một phần của tái cấu trúc rộng lớn hơn trong ngành du lịch trị giá hàng tỉ đô la, chủ yếu do sự suy giảm của Thái Lan, quốc gia có ảnh hưởng lớn về du khách trong khu vực.

Lượng khách Trung Quốc, nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam, đã tăng 41,3% so với năm trước, đạt 5,3 triệu lượt, lần đầu tiên trong 1 năm vượt qua Thái Lan (4,5 triệu lượt khách). Thái Lan từng là lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc nhưng năm qua đã xảy ra nhiều sự cố, nhất là các vụ bắt cóc du khách và lo ngại về xung đột biên giới đã dẫn đến sự sụt giảm lượng khách du lịch từ thị trường tỉ dân.

Việt Nam đánh bại Thái Lan trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Khách Trung Quốc chiếm 1/4 lượng khách quốc tế của Việt Nam

ẢNH: TN

Việt Nam đã thực hiện một loạt các biện pháp để thúc đẩy du lịch, bao gồm miễn thị thực 45 ngày cho công dân của một số nền kinh tế phát triển. Các chính sách đó đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ từ châu Âu, với lượng khách đến từ Ba Lan tăng vọt 43% và khách đến từ Anh, Pháp và Ý mỗi nước tăng khoảng 1/5 so với năm trước. Khách du lịch từ Nga tăng 197%.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam hiện nằm trong số những điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới, cùng với Brazil, Ai Cập, Nhật Bản và Ethiopia. Báo cáo cho biết lượng khách đến từ các thị trường này đã vượt qua mức năm 2019. Ngành du lịch đã tạo ra doanh thu hơn 1 triệu tỉ đồng (38 tỉ USD) vào năm ngoái.

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách du lịch nước ngoài và doanh thu hơn 1,1 triệu tỉ đồng.

Tin liên quan

Tập đoàn du lịch lớn nhất Trung Quốc ngừng đưa khách tới Campuchia

Tập đoàn du lịch lớn nhất Trung Quốc ngừng đưa khách tới Campuchia

Trip.com, tập đoàn du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, cho biết hôm 25.12 rằng họ đã đình chỉ hợp tác với cơ quan quản lý du lịch Campuchia nhằm giải quyết sự nhạy cảm ngày càng tăng của công chúng Trung Quốc về vấn đề an ninh tại quốc gia Đông Nam Á này.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan du khách trung quốc du lịch Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận