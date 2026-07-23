Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế; từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Việt Nam đặt mục tiêu đến 2035 sẽ vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới ẢNH: T.N

Giai đoạn 2026 - 2030: hoàn thiện đồng bộ khung thể chế pháp lý đặc thù, mô hình, cơ chế quản trị, điều hành và giám sát trung tâm tài chính quốc tế theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, bảo đảm minh bạch, an toàn và hiệu quả; triển khai thí điểm và vận hành giai đoạn đầu các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên.

Thu hút các tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế lớn, các chủ thể thị trường chuyên nghiệp và nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao; tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hội nhập của Trung tâm tài chính quốc tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2031 - 2035, mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, tài chính ứng dụng công nghệ (fintech), nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của Trung tâm tài chính quốc tế.

Mục tiêu đưa Việt Nam phát triển trở thành trung tâm tài chính có vai trò đầu mối kết nối dòng vốn và vị thế rõ nét trong mạng lưới tài chính châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Phấn đấu nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN theo Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương (bản công bố định kỳ), góp phần nâng cao năng lực huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Về định hướng phát triển cụ thể, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM sẽ có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng, tập trung vào phát triển thị trường vốn, quản lý tài sản, thị trường hàng hóa và các sản phẩm phái sinh hàng hóa gắn với thương mại và logistics quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ tập trung vào tài sản số, thanh toán số, mã hóa tài sản; hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững; thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.