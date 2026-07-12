Nguyên Đại sứ Mỹ Marc Knapper tham gia Tổ tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 12.7, Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) tổ chức lễ công bố thành lập và ra mắt Tổ tư vấn VIFC-HCMC. Tổ tư vấn có nhiều chuyên gia thuộc các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước như PGS-TS Trần Hoàng Ngân, nguyên Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn làm tổ trưởng. Các thành viên gồm ông Marc Knapper - nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam; ông Philip Rösler - nguyên Phó thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)...

Nguyên Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Mỹ tại Hà Nội năm 2022 ẢNH: LÃNH SỰ MỸ TẠI TP.HCM

Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các lĩnh vực liên quan, Tổ tư vấn sẽ góp phần cung cấp các góc nhìn độc lập, thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế; từ đó hỗ trợ VIFC-HCMC xác định định hướng phát triển, sản phẩm ưu tiên và cơ chế vận hành hiệu quả. Việc thành lập Tổ tư vấn không chỉ giúp hoàn thiện nền tảng chuyên môn cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, mà còn thể hiện cách tiếp cận thận trọng, bài bản và có tính kết nối trong quá trình xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, phục vụ mục tiêu thu hút dòng vốn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Ông Philipp Rösler - nguyên Phó thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức ẢNH: ÁNH DƯƠNG

Tổ tư vấn VIFC-HCMC được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Cơ quan Điều hành nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển, kết nối nguồn lực chuyên gia và tham vấn các giải pháp phù hợp với yêu cầu vận hành của một trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới. Đây là bước đi thiết thực nhằm tăng cường nền tảng chuyên môn, tính kết nối và năng lực triển khai cho VIFC-HCMC trong quá trình xây dựng hệ sinh thái tài chính quốc tế.