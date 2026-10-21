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    Việt Nam đoạt HCV đầu tiên ở Asian Para Games 2026: Tuyệt vời kình ngư Đỗ Thanh Hải!

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Hôm nay (21.10), kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc mang về cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tấm HCV đầu tiên ở Asian Para Games 2026 tại Nhật Bản. Đồng đội của anh là Lê Tiến Đạt cũng xuất sắc giành HCB.

    Ở chung kết nội dung 100 m ếch hạng thương tật SB5, Đỗ Thanh Hải so tài với 5 đối thủ là Ali Rashidabadi (Iran), Yamada Ryuga (Nhật Bản), Kassymbek Bekassyl (Kazakhstan), Kulkarni Chaitanya Vishwas (Ấn Độ) và đồng đội Lê Tiến Đạt. 

    Việt Nam đoạt HCV đầu tiên ở Asian Para Games 2026: Tuyệt vời kình ngư Đỗ Thanh Hải! - Ảnh 1.

    Đỗ Thanh Hải giành HCV

    Việt Nam đoạt HCV đầu tiên ở Asian Para Games 2026: Tuyệt vời kình ngư Đỗ Thanh Hải! - Ảnh 2.

    Việt Nam đoạt HCV đầu tiên ở Asian Para Games 2026: Tuyệt vời kình ngư Đỗ Thanh Hải! - Ảnh 3.

    Đỗ Thanh Hải (phải) và Lê Tiến Đạt thi đấu xuất sắc, giành HCV và HCB cho Việt Nam

    Việt Nam đoạt HCV đầu tiên ở Asian Para Games 2026: Tuyệt vời kình ngư Đỗ Thanh Hải! - Ảnh 4.

    Kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc đoạt HCV Asian Para Games 2026 tại Nhật Bản

    ẢNH: FBNV

    Đỗ Thanh Hải khẳng định sức mạnh khi sớm bứt phá, dần bỏ xa các đối thủ, về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33 giây 91, đoạt HCV. Lê Tiến Đạt cũng xuất sắc cán đích hạng nhì, đoạt HCB với thành tích 1 phút 36 giây 63 trong khi cán đích hạng ba, đoạt HCĐ là Ali Rashidabadi với thông số thành tích 1 phút 47 giây 78. 

    Đỗ Thanh Hải sinh năm 1990 tại Cần Thơ là tấm gương về nghị lực và ý chí vươn lên. Anh bị liệt hai chân sau cơn sốt nặng năm 3 tuổi. Đến năm 18 tuổi, Nguyễn Thanh Hải bén duyên với bơi lội, tham gia tập luyện tại TP.HCM. Anh miệt mài tập luyện, tận dụng sức mạnh đôi tay để bơi và nhanh chóng khẳng định tài năng.

    Việt Nam đoạt HCV đầu tiên ở Asian Para Games 2026: Tuyệt vời kình ngư Đỗ Thanh Hải! - Ảnh 5.

    Đỗ Thanh Hải xuất sắc về nhất, đoạt HCV còn Lê Tiến Đạt cũng về hạng nhì, giành HCB tại Asian Para Games 2026

    Đến nay, Đỗ Thanh Hải gặt hái rất nhiều thành công như đoạt 5 HCV, phá 4 kỷ lục ở ASEAN Para Games 11 năm 2022 tại Indonesia. Thanh Hải còn 3 lần góp mặt tại Paralympic gồm Olympic Rio năm 2016 tại Brazil, Olympic Tokyo năm 2021 tại Nhật Bản và Olympic Paris năm 2024 tại Pháp. Sau tấm HCV danh giá ở Asian Para Games 2026, Đỗ Thanh Hải hướng đến mục tiêu giành vé tham dự Paralympic 2028 tại Mỹ. 

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