Lực sĩ Lê Văn Công xuất sắc đoạt HCB Asian Para Games 2026 tại Nhật Bản

Nỗ lực đáng khen của Lê Văn Công

Hạng cân 49 kg nam môn cử tạ tại Asian Para Games 2026 thu hút 10 VĐV tranh tài, trong đó đối thủ cạnh tranh với Lê Văn Công, đáng gờm nhất là nhà đương kim vô địch Paralympic Paris 2024 Omar Qarada (Jordan) và đô cử người Indonesia Abdul Hadi.

Cuộc đua của 3 ngôi sao của hạng cân này nóng bỏng ngay từ khâu đăng ký thành tích. Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 Lê Văn Công quyết định đăng ký mức tạ khởi điểm 171 kg và thực hiện thành công. Abdul Hadi thất bại ngay ở lần đẩy đầu tiên với mức 173 kg còn Omar Qarada khẳng định sức mạnh khi chinh phục thành công mức 174 kg ngay lần đầu.

Lực sĩ Lê Văn Công (bìa trái) giành thành tích xuất sắc

Lê Văn Công (giữa) giành HCB hạng cân 49 kg môn cử tạ tại Asian Para Games 2026 ẢNH: NVCC

Quyết định nâng mức tạ lên 176 kg cho lần đẩy thứ 2, Lê Văn Công thực hiện không thành công trong khi Omar Qarada đăng ký mức tạ tương tự đô cử Việt Nam và thực hiện tốt. Cuộc cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa Lê Văn Công với Omar Qarada bởi Abdul Hadi thất bại ở lần đẩy thứ 2 và thứ 3 cũng ở mức 176 kg.

Lê Văn Công cùng Omar Qarada có màn tố tạ cân não trong lượt đẩy thứ 3 quyết định nhằm tranh chấp HCV. Đô cử Việt Nam nâng đăng ký mức tạ từ 176 kg lên 178 kg nhằm gây sức ép lên đối thủ. Omar Qarada cũng điều chỉnh từ 180 kg xuống mức an toàn 178 kg để bảo vệ thành quả. Cuối cùng Lê Văn Công không thành công ở mức 178 kg và chấp nhận về nhì, đoạt HCB với thành tích 171 kg. Omar Qarada cũng không thực hiện thành công mức tạ 178 kg nhưng vẫn đoạt HCV với thành tích chung cuộc 176 kg.

Cờ Việt Nam tung bay tại Asian Para Games

Thành tích thi đấu của Lê Văn Công tại Asian Para Games 2026 ẢNH: ĐOÀN THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Lê Văn Công năm nay 42 tuổi, là VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam gặt hái nhiều thành tích nhất ở đấu trường quốc tế. Anh từng giành HCV Paralympic Rio 2016, HCB Paralympic Tokyo 2020 và HCĐ Paralympic Paris 2024. Ở đấu trường Asian Para Games, Lê Văn Công cũng từng giành HCV năm 2014 và HCĐ năm 2023.

Thời gian qua tuy bị chấn thương dai dẳng nhưng Lê Văn Công vẫn chăm chỉ luyện tập. Ý chí cùng khát khao cống hiến cho thể thao người khuyết tật Việt Nam giúp đô cử quê Hà Tĩnh vẫn duy trì được thành tích cao dù chịu ảnh hưởng của không chỉ chấn thương mà còn tuổi tác.



