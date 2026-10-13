Nhà vô địch Lê Văn Công cầm cờ Việt Nam tại khai mạc ASIAN Para Games 5

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ động viên các VĐV Việt Nam trước thềm ASIAN Para Games 5

Sáng 13.10, tại Nagoya (Nhật Bản), Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ, Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5), đã đến thăm, động viên đội tuyển bơi và cử tạ, tiếp thêm tinh thần và sự tự tin cho các VĐV trước khi bước vào tranh tài.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ động viên các VĐV Ảnh: Thái Dương

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ động viên các VĐV phát huy kết quả tập huấn, giữ sự tập trung, tự tin và quyết tâm trong từng nội dung tranh tài. Đồng thời, ông lưu ý ban huấn luyện cần tiếp tục quan tâm, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của từng VĐV, có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình tập luyện, giúp các tuyển thủ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào thi đấu.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh: “ASIAN Para Games là đấu trường thể thao khuyết tật lớn nhất châu Á. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn là sự hòa nhập, thi đấu, cống hiến của các VĐV còn có ý nghĩa là các cuộc tranh tài, vượt qua giới hạn bản thân của người khuyết tật. Vì thế, các VĐV cần nỗ lực thi đấu để đạt được thành tích cao nhất có thể".

Các VĐV đã sẵn sàng

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ, mỗi VĐV có mặt tại ASIAN Para Games 5 đều đã trải qua quá trình tập luyện, phấn đấu bền bỉ để tham dự đại hội. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu thành tích, điều quan trọng là các tuyển thủ giữ vững niềm tin, phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình. Ông cũng mong muốn mỗi VĐV Việt Nam không chỉ thi đấu hết mình mà còn là một sứ giả góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu nghị lực, bản lĩnh và ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh.



“Đến với đấu trường khắc nghiệt này, toàn đoàn cần nỗ lực hết mình, đoàn kết, đồng lòng, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Nhật Bản

ASIAN Para Games 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24.10 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), quy tụ các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV tranh tài ở 5 môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Đoàn đã ổn định nơi ăn ở, từng bước thích nghi với điều kiện sinh hoạt tại nước chủ nhà. Các VĐV thực hiện công tác phân loại thương tật, tập luyện làm quen với địa điểm và điều kiện thi đấu, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài.



Theo kế hoạch, lễ thượng cờ của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến diễn ra vào chiều 16.10. Lễ khai mạc đại hội được tổ chức ngày 18.10 và lễ bế mạc vào ngày 24.10. Dự kiến, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công sẽ đảm nhiệm vai trò cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc.





