Việt Nam - EU làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cùng nâng cao năng lực tự chủ, tự cường

Sau lễ đón trọng thể do Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa chủ trì, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành các cuộc hội đàm với Chủ tịch Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Trong các cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác ưu tiên, mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Chia sẻ tầm nhìn và những định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến từ hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng trở thành những mũi nhọn hợp tác chiến lược, cùng nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức chống chịu của hai nền kinh tế.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Việt Nam và EU khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng tự cường, đa dạng hóa quan hệ đối tác, thúc đẩy ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có việc triển khai Chiến lược hợp tác của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai bên hoan nghênh đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - EU, đặc biệt kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1.2026. Lãnh đạo hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc thúc đẩy đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Hai bên cũng nhất trí phấn đấu hướng tới phát triển hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu; tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi xanh, cơ sở hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.

Hai bên ghi nhận tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên cơ sở phù hợp với luật pháp, các ưu tiên và chính sách của mỗi bên; đánh giá cao vai trò của Đối thoại Quốc phòng và an ninh Việt Nam - EU và các khuôn khổ hợp tác hiện có, trong đó có hợp tác về an toàn, an ninh hàng hải, an ninh mạng, quản lý khủng hoảng và nâng cao năng lực.

Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, bao gồm thông qua cơ chế đối thoại chuyên ngành liên quan giữa hai bên.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và hiệu quả của chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Việt Nam trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Lãnh đạo hai bên bày tỏ mong đợi Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN - EU vào năm 2027.

Gắn kết, hiện đại, bền vững, cân bằng và có giá trị hơn

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, chứng kiến Lễ trao đổi các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác EU và Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ẢNH: TTXVN

Tại tọa đàm, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu và Bỉ đã phát biểu ý kiến, đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới về hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm. Các ý kiến bày tỏ sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng lớn hơn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu, Việt Nam và Bỉ: Không chỉ mở rộng thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và nâng cao vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định khả năng chống chịu, thích ứng và triển vọng phát triển tích cực. Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm đầu tư lâu dài, cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận quan hệ Việt Nam - EU và Việt Nam - Vương quốc Bỉ đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả những lợi thế từ Hiệp định EVFTA, đồng thời thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định EVIPA, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư dài hạn, ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ Việt Nam - EU, Việt Nam - Bỉ, với năng lực của doanh nghiệp châu Âu và Bỉ, khát vọng phát triển của Việt Nam, có thể tạo ra một giai đoạn hợp tác mới: Gắn kết hơn, hiện đại hơn, bền vững hơn, cân bằng hơn và có giá trị hơn cho nhân dân hai bên.