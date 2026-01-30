Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Thời khắc lịch sử trong quan hệ VN - EU

Chiều 29.1, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa đang có chuyến thăm chính thức VN. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc Chủ tịch Hội đồng Châu Âu thăm chính thức VN ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp và việc VN - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh mối quan hệ sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của quan hệ VN - EU trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư đã trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu về những kết quả quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIV; nhấn mạnh Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển VN trong giai đoạn mới, không chỉ cho giai đoạn nhiệm kỳ Đại hội XIV mà còn cho cả giai đoạn xa hơn, trong đó thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết VN sẽ tiếp tục đổi mới tư duy phát triển theo chiều sâu, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cho người dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định để phát triển; xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Tổng Bí thư khẳng định VN coi trọng vai trò của EU và quan hệ VN - EU, đánh giá cao việc VN là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất, khẳng định đây là thời khắc lịch sử trong quan hệ song phương, phản ánh sự tin cậy chính trị và quyết tâm rất cao của hai bên. Tổng Bí thư nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và vận hội đan xen, VN và EU cần tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, triển khai cụ thể các định hướng của khuôn khổ quan hệ mới được xác lập để đưa quan hệ phát triển tương xứng với tầm mức mới. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hợp tác biển, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư cũng đề nghị EU hỗ trợ VN phát triển nghề cá bền vững, tiến tới gỡ thẻ vàng IUU.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp theo Hiến chương LHQ; cùng thúc đẩy hợp tác toàn cầu, các chương trình nghị sự quốc tế chung về ứng phó các thách thức phi truyền thống.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm chính thức EU. Tổng Bí thư đã vui vẻ nhận lời.

Đối tác quan trọng hàng đầu

Trước đó, sáng 29.1, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm và phát biểu với báo chí sau hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa thăm chính thức VN; đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm đầu tiên đến VN của một Chủ tịch Hội đồng Châu Âu kể từ năm 2012, đồng thời là lãnh đạo châu Âu đầu tiên tới VN sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản VN thành công tốt đẹp. Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ VN - Liên minh Châu Âu (EU) với việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa thông báo nâng cấp quan hệ VN - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện ẢNH: TUẤN MINH

Đánh giá cao vai trò và vị thế của EU là một trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa hàng đầu thế giới, Chủ tịch nước nhấn mạnh VN luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại; khẳng định VN mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia thành viên EU.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ VN - EU, với 6 định hướng trọng tâm, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua các trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một trụ cột hợp tác song phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Chủ tịch nước cũng đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ VN xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản VN.

Chủ tịch nước khẳng định VN ủng hộ thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai bên thực chất hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ASEAN - EU vào năm 2027.

Hai nhà lãnh đạo cũng chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ VN - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời thống nhất phương hướng xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện VN - EU trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương; nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của châu Âu trong khoa học, chuyển đổi số và kết nối; thúc đẩy triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định thương mại tự do VN - EU (EVFTA) và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư VN - EU (EVIPA) nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cả hai bên, nhất là thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao của EU vào VN.

Duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại quốc phòng an ninh VN - EU; thúc đẩy hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biển, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, năng lượng sạch...

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương LHQ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông cũng như tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Tận dụng lợi thế của nhau

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa.

Về định hướng triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, đối thoại cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; sớm triển khai thực hiện Tuyên bố chung, qua đó đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - EU đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tận dụng lợi thế của nhau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng khẳng định VN sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp EU; đồng thời đề nghị EU sớm cử đoàn thanh tra sang VN để có những đánh giá cụ thể, tính đến nỗ lực nghiêm túc và hiệu quả của VN trong phòng chống IUU cũng như quan hệ mới Đối tác chiến lược toàn diện, nhằm nhanh chóng gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản VN.

Thủ tướng cũng đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ VN chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững. Đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người VN tại châu Âu đóng góp cho xã hội sở tại và thúc đẩy quan hệ giữa VN và các nước thành viên.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội VN và Nghị viện Châu Âu

Trong cuộc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội VN luôn đóng vai trò tích cực trong việc hoàn thiện khung pháp lý, giám sát thực thi các cam kết quốc tế, trong đó có EVFTA và các thỏa thuận với EU, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh VN sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh tại VN, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Quốc hội VN và Nghị viện Châu Âu, cũng như với các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa ẢNH: TTXVN

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa có tiếng nói thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn EVIPA. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Quốc hội VN và Nghị viện Châu Âu cũng như các nước thành viên; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

Đêm 29.1, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới VN.