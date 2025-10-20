Việt Nam ghi dấu ấn trong báo cáo 'State of AI 2025' với AI Hay

Theo bảng xếp hạng State of AI - Report 2025 của Sensor Tower, trong 6 tháng đầu năm 2025, AI Hay là ứng dụng AI tạo sinh (generative AI) duy nhất của Đông Nam Á nằm trong top 5 ứng dụng có lượt tải cao nhất và lượng người dùng hằng tháng (MAU) tại Việt Nam, xếp trên cả Google Gemini, DeepSeek và Adobe Acrobat.

Bảng xếp hạng của Sensor Tower về việc sử dụng AI tại các quốc gia châu Á

Ảnh: Sensor Tower

Báo cáo thường niên State of AI - Report 2025 do Sensor Tower phát hành cung cấp bức tranh toàn cảnh về đà tăng trưởng ứng dụng AI trong nửa đầu năm 2025, tập trung vào hai trục chính: AI trên thiết bị di động (nhu cầu, hành vi, MAU, lượt tải) và AI trong quảng cáo số (xu hướng đầu tư UA, hiệu quả chuyển đổi, tối ưu sáng tạo). Phương pháp luận của báo cáo dựa trên dữ liệu đo lường độc lập của Sensor Tower về lượng người dùng hoạt động hằng tháng (MAU), lượt cài đặt, duy trì người dùng và các tín hiệu sử dụng khác từ App Store và Google Play.

Kết quả cho thấy nhóm ứng dụng AI tạo sinh đang bùng nổ: các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu liên tục tung bản cập nhật, tích hợp tính năng và mở rộng hệ sinh thái để thu hút người dùng mới, kéo theo lượt tải và doanh thu tăng mạnh trong nửa đầu năm. Từ vị thế công cụ chuyên biệt, AI chuyển nhanh thành ứng dụng đại chúng: người dùng chủ động dùng trợ lý AI cho công việc, học tập, sáng tạo nội dung và giải trí; thời gian gắn bó và tần suất sử dụng tăng đều qua từng quý.

Báo cáo đồng thời ghi nhận độ phủ của AI trên nhiều ngành dọc, từ giáo dục, truyền thông nội dung, tài chính cá nhân đến năng suất làm việc, khi các doanh nghiệp mạnh tay số hóa quy trình và ưu tiên trải nghiệm tự động hóa. Trong bối cảnh đó, áp lực "đổi mới hoặc bị bỏ lại" trở nên rõ rệt: sản phẩm chỉ quảng bá tính năng sẽ khó giữ chân người dùng; thay vào đó, các nền tảng dẫn đầu chuyển trọng tâm sang "trải nghiệm thật" với lộ trình tính năng bám sát nhu cầu cụ thể của từng nhóm người dùng, từ học sinh - sinh viên đến người đi làm.

AI Hay là mạng xã hội hỏi - đáp trí tuệ nhân tạo thuần Việt ẢNh: CTV



Việc AI Hay góp mặt trong bảng xếp hạng top 5 (theo MAU và lượt tải) của Sensor Tower cho thấy nền tảng đang trên đà tăng trưởng bền vững ở ba khía cạnh then chốt: Tăng trưởng tự nhiên bền vững thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo; Khả năng giữ chân người dùng nhờ trải nghiệm phù hợp bối cảnh văn hóa - ngôn ngữ; Tính tin cậy dữ liệu theo hệ đo độc lập của một đơn vị phân tích được thị trường công nhận.

Đây là chứng nhận khách quan cho chiến lược sản phẩm tập trung vào giá trị sử dụng thực tế, đồng thời là nền tảng để AI Hay tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tính năng và hợp tác quốc tế trong giai đoạn tới.

Được biết, AI Hay là mạng xã hội hỏi - đáp trí tuệ nhân tạo thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 15 triệu lượt tải và hiện dẫn đầu hạng mục "Giáo dục" trên App Store và Google Play. Ứng dụng kết hợp AI và cộng đồng người dùng để tạo ra nguồn tri thức chính xác, minh bạch và phù hợp văn hóa Việt Nam.

AI Hay đang tiên phong trong việc đưa AI vào giáo dục, nổi bật với chương trình AI Hay Pro miễn phí cho sinh viên toàn quốc, cùng các thỏa thuận hợp tác với Đại học FPT, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Luật TP.HCM.