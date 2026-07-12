Việt Nam gửi điện chia buồn với Ấn Độ về vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Ngày 12.7, được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11.7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sun Group Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Nhận tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền. UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, các cơ sở y tế và cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn; tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn; bảo vệ hiện trường.

Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ đã hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).

Cùng ngày 11.7, theo báo cáo của Tỉnh ủy An Giang, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện một số nhiệm vụ như: Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo cơ sở y tế tại đặc khu Phú Quốc tổ chức sơ cấp cứu và điều trị các nạn nhân, phối hợp công an tỉnh và đặc khu Phú Quốc xác định nguyên nhân tử vong, thực hiện các thủ tục bảo quản thi thể nạn nhân.