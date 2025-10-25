Việt Nam kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn Công ước Hà Nội

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự tham dự của đại diện các quốc gia và các tổ chức quốc tế tại sự kiện ký kết Công ước Hà Nội có ý nghĩa toàn cầu này là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết quốc tế để cùng đối phó với một thách thức chung của nhân loại và cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung với trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ, hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, chúng ta đã trở thành những nhân chứng lịch sử cho sự khởi đầu của tiến trình hợp tác toàn cầu mới về phòng, chống tội phạm mạng.

Đồng thời, bày tỏ tự hào khi thành phố Hà Nội, được các thành viên Liên Hiệp Quốc nhất trí lựa chọn là nơi mở ký Công ước, thể hiện sự ghi nhận của các thành viên Liên Hiệp Quốc đối với những đóng góp của Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tội phạm mạng. Rộng hơn, đó còn là sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới cũng như đối với vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Để Việt Nam để có được uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay, không thể thiếu sự đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt thành và rộng rãi, cả về vật chất và tinh thần, của cộng đồng quốc tế", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán duy trì chính sách quốc phòng "bốn không", với các nguyên tắc cơ bản là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam tích cực đóng góp vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế. Việt Nam cũng quyết liệt cải thiện các chỉ số xếp hạng về hòa bình, an ninh, bao gồm cả an ninh mạng.

Tổng Bí thư chia sẻ, chúng ta đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc và rất nhanh chóng của cục diện thế giới. Sự đan xen và tác động cộng hưởng của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng chạy đua vũ trang, chạy đua hạt nhân, các điểm nóng, xung đột cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo… tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc tiếp trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: TTXVN

Thách thức an ninh phi truyền thống và mặt trái của cuộc cách mạng khoa học công nghệ càng làm tăng tính bất định, rủi ro của môi trường an ninh và phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, chúng ta càng nhận thức mạnh mẽ và đầy đủ hơn về giá trị của hòa bình, ổn định, của việc giữ gìn, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia dựa trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Tổng Bí thư khẳng định, là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đang tích cực, chủ động khai thác tiềm năng phát triển của không gian mạng và công nghệ gắn với không gian mạng.

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và con đường đổi mới; tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc"; mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác, đối tác với các nước trên thế giới vì những mục tiêu chung của thời đại.

Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và hợp tác chặt chẽ của các chính đảng và bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế để đóng góp vào việc xây dựng nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Tổng Bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển. Việt Nam kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực.

Việt Nam cũng cam kết nỗ lực cùng các nước, các tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác trong khai thác các tiềm năng của không gian mạng cũng như phòng, chống tội phạm mạng, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của các quốc gia và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người dân trên thế giới.