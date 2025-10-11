Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng trên biển

Ngày 11.10, Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LawAsia) phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên LawAsia lần thứ 38.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết LawAsia lần thứ 38 có sự tham gia của gần 600 đại biểu quốc tế và Việt Nam.

Các đại biểu sẽ thảo luận để cùng nhau hiểu rõ hơn những góc cạnh của nghề luật sư, những yếu tố tác động sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của nghề nghiệp, những mặt thuận lợi và khó khăn thách thức trong bối cảnh thế giới phát triển không ngừng nhưng cũng đầy biến động, nhiều rủi ro và khó đoán định.

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị thường niên LawAsia lần thứ 38 ẢNH: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Việt Nam xác định một trong những nhiệm vụ then chốt là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho phát triển; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thúc đẩy dân chủ, thượng tôn pháp luật và hội nhập quốc tế.

Theo Phó thủ tướng, thời gian tới, tình hình thế giới dự báo diễn biến nhanh và rất phức tạp, mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; nhất là sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, không gian mạng; các vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, di cư quốc tế, tranh chấp biển và tài nguyên chung; trách nhiệm của các tập đoàn xuyên quốc gia đối với quyền con người, môi trường và hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm...

Do vậy, nguyên tắc thượng tôn pháp luật và hợp tác đa phương vừa là giải pháp để bảo vệ hòa bình, ổn định, vừa thúc đẩy tăng trưởng bao trùm; và nhiệm vụ đặt lên vai các luật gia, luật sư, chuyên gia pháp lý là rất nặng nề.

Phó thủ tướng đề nghị các hiệp hội luật sư, các nhà khoa học pháp lý, các luật gia, luật sư, các thẩm phán và những nhà hoạt động thực tiễn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả hơn nữa trong khuôn khổ LawAsia và các tổ chức quốc tế khác để góp phần xử lý những vấn đề pháp lý toàn cầu nêu trên.

Một số nội dung trọng tâm gồm: xây dựng cơ sở pháp lý về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và dữ liệu xuyên biên giới; hoàn thiện luật pháp quốc tế về biến đổi khí hậu và trách nhiệm pháp lý quốc tế; tăng cường an ninh mạng và luật pháp quốc tế về không gian số; củng cố luật pháp quốc tế về biển và tài nguyên chung của nhân loại…

Đặc biệt, Phó thủ tướng cho biết, Việt Nam đề xuất 2 chủ đề là: củng cố nền tảng hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực Biển Đông trên cơ sở pháp luật quốc tế; và vai trò pháp luật trong bảo tồn đa dạng và đặc sắc văn hóa bản địa trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Việt Nam khẳng định kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển; chủ động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Đồng thời, chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.