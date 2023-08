Việt Nam là điểm đến được lựa chọn

71% người VN ở nước ngoài xem xét khả năng quay về quê

Khảo sát mới của Tập đoàn Tư vấn tuyển dụng Robert Walters cho thấy 71% người VN ở nước ngoài đang tích cực xem xét khả năng quay lại quê hương sinh sống và làm việc trong vòng 5 năm tới. Tỷ lệ này cao hơn so với 3 quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á cùng được thực hiện khảo sát, bao gồm Indonesia (60%), Philippines (62%) và Singapore (58%). Có đến 66% người tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế VN. Ngoài ra, tỷ lệ giữa mức lương cao và chi phí sinh hoạt thấp cũng là yếu tố hấp dẫn đối với 44% người khảo sát. Theo đó, việc trở về quê hương sẽ giúp họ có được một cuộc sống thoải mái và chất lượng hơn. Ngoài những lý do kinh tế, khảo sát cũng cho thấy có nhiều yếu tố then chốt khác làm tăng mong muốn quay về quê hương của kiều bào. Cụ thể, 62% người được khảo sát cho rằng sự gắn kết về mặt cảm xúc, xã hội và văn hóa với VN thôi thúc họ trở về quê nhà, tăng 13% so với khảo sát năm 2021. Ngoài ra, 40% cũng cho biết họ muốn về nước để thuận tiện chăm sóc và gần gũi hơn với gia đình, người thân ở VN…