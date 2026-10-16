Việt Nam lập dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia, chủ động đánh giá nguy cơ

Cục An toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC - Bộ Y tế sẽ phối hợp Trung tâm Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc (CFSA); hợp tác Trường ĐH Khoa học và Công nghệ quốc gia Seoul (SeoulTech - Hàn Quốc) triển khai phân tích nguy cơ thực tế để chủ động ngăn ngừa các sự cố không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm là đầu mối lập dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm, chủ động kiểm soát nguy cơ ẢNH: THÚY ANH

Hợp tác này cho phép cập nhật nhanh chóng các yếu tố nguy cơ cao, ngay khi phát hiện, các bên sẽ phối hợp truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm. Dựa trên các dữ liệu được cập nhật, cơ quan quản lý chủ động đánh giá và dự báo trước các mối nguy không bảo đảm an toàn thực phẩm (hóa lý, vi sinh, chất gây dị ứng...) có thể xảy ra.

Đánh giá nguy cơ thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế CODEX (đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ), là cơ sở để cơ quan quản lý ra quyết định kiểm soát (kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu; truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm; hậu kiểm đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm).

Bộ Y tế đang xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin an toàn thực phẩm quốc gia, trên cơ sở cập nhật, tích hợp thông tin, dữ liệu toàn ngành an toàn thực phẩm; kết nối dữ liệu từ các tỉnh, thành, từ đó nhanh chóng có các cảnh báo hoặc xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, hướng đến thực hiện quản lý an toàn thực phẩm chuyển từ "kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động" sang "quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ" và "phòng ngừa từ sớm" bằng phân tích nguy cơ.

6 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng phát hiện xử lý gần 6.000 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng 102% so với cùng kỳ 2025; phát hiện sử dụng thịt lợn nhiễm dịch để chế biến thực phẩm; sử dụng thịt lợn nhiễm bệnh chế biến suất ăn cho trường học, sản xuất thực phẩm chế biến; sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine trong sản xuất giá đỗ; thực phẩm bổ sung và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Chuyên gia của Trung tâm Chống độc Bạch Mai lo ngại, ngộ độc thực phẩm do hóa chất có thể gây ra các bệnh mãn tính, kín đáo, không dễ phát hiện sớm.