Thời sự

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ sẽ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
08/01/2026 17:43 GMT+7

Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Chiều 8.1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.1 tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế và cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

"Chúng tôi mong rằng các quốc gia tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực theo khả năng của mình", bà Hằng khẳng định.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela có ảnh hưởng gì trước những diễn biến vừa qua tại Venezuela, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa hai nước".

