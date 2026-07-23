Việt Nam lên tiếng về vụ va chạm tại bãi Cỏ Mây trên Biển Đông

Chiều 23.7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến va chạm tại bãi Cỏ Mây trên Biển Đông gần đây, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: BNG

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-59) tại Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, tại các hội nghị, các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở.

Đồng thời, khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời hiện thực hóa các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

"ASEAN cùng các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.