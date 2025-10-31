Việt Nam mang đến sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Philippines, Tổng thống Chile, Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Canada, Thái tử Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) là những khách mời danh dự của hội nghị năm nay.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đã chia sẻ về con đường phát triển của VN trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh sau gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, VN đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển đột phá của đất nước để cùng thế giới bước vào kỷ nguyên mới. Theo Chủ tịch nước, VN nhận thức rõ để đạt tăng trưởng ở mức hai chữ số liên tục, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, cần có những đột phá mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để phá vỡ mọi rào cản, tháo gỡ mọi nút thắt, khai thông và phát huy tối đa nguồn lực, trí tuệ của mọi thành phần kinh tế xã hội và chuyển đổi mô hình phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 ẢNH: TTXVN

Bên cạnh việc đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực, Chủ tịch nước cho biết VN đang triển khai một loạt cải cách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống năng lượng; đầu tư vào con người qua giáo dục, y tế. Cùng với đó, VN tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, chuyển từ tâm thế "tham gia" sang "chủ động đóng góp".

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong một thế giới đầy bất ổn, bất định, xáo trộn và đứt gãy, VN mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững. Đồng hành cùng VN, các doanh nghiệp sẽ có được môi trường chính trị - xã hội an toàn, ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch; một thị trường quy mô lớn hơn 100 triệu dân; một nền kinh tế năng động, tăng trưởng mạnh mẽ và kết nối toàn cầu; một lực lượng lao động trẻ, dồi dào và được đào tạo bài bản; và hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ.

VN - Hàn Quốc hướng tới kim ngạch song phương 150 tỉ USD

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định VN nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục có bước chuyển mới thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu cấp cao và các cấp qua các kênh đa dạng, phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy triển khai thực chất các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai nước, nhất là các thỏa thuận đạt được dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 8.2025 vừa qua; cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của hai bên, tạo bước chuyển lớn, thực chất trong hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên cùng phối hợp triển khai các biện pháp thực chất sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; khẳng định VN sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại VN.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ẢNH: TTXVN

Hai bên nhất trí hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, có các chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng VN tại Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2025, mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ và phối hợp cùng VN tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cùng thúc đẩy sớm nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc và triển khai Hội nghị cấp cao Mê Kông - Hàn Quốc trong thời gian tới. Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung chiến lược về duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).