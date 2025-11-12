Việt Nam - Mỹ tiếp tục đàm phán thuế đối ứng

Theo Bộ Công thương, sau tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng được công bố ngày 26.10, trong đó có đề cập đến mức thuế đối ứng 20%, ngày 10.11, tại Washington D.C (Mỹ), đã diễn ra phiên đàm phán trực tiếp cấp bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam và Trưởng đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam và Trưởng đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer ẢNH: BCT

Theo Bộ Công thương, mở đầu cuộc đàm phán, ông Jamieson Greer đã hệ thống lại các công việc mà hai bên đã triển khai và đánh giá cao việc hai nước đã thống nhất trong tuyên bố chung về khuôn khổ hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, coi đây là cơ sở quan trọng để nhanh chóng thúc đẩy và hoàn tất quá trình đàm phán.



Trưởng đại diện thương mại Mỹ đánh giá cao thiện chí, cách tiếp cận có tính hệ thống và xử lý vấn đề của Việt Nam đối với những đề nghị mà Mỹ đưa ra, phản hồi thẳng thắn, khá tích cực đối với một số đề nghị và ghi nhận nỗ lực và tinh thần xây dựng của đoàn đàm phán Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững với Mỹ và thông báo nhiều biện pháp mà Việt Nam đã chủ động thực hiện trong thời gian qua để thúc đẩy trao đổi thương mại song phương.

Ông Nguyễn Hồng Diên cho rằng, việc hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ song phương không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà trong nhiều lĩnh vực khác, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra một số đề xuất để giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán và đề nghị hai bên có cách tiếp cận thực tiễn và linh hoạt vì lợi ích chung. Những đề xuất này được ông Jamieson Greer ghi nhận và giao cấp kỹ thuật Mỹ nghiên cứu để trao đổi với phía Việt Nam.

Tiếp tục đàm phán thuế đối ứng

Theo Bộ Công thương, Việt Nam và Mỹ tiếp tục phiên đàm phán cấp kỹ thuật Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, từ ngày 12 - 14.11, tại Washington D.C.

Phiên đàm phán trực tiếp cấp bộ trưởng lần thứ 8 đã chốt được hướng xử lý các vấn đề lớn trong Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam - Mỹ ẢNH: BCT

Trước đó, ngày 26.10, nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26 - 28.10 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Việt Nam và Mỹ đã công bố tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Trong tuyên bố chung này, Việt Nam và Mỹ khẳng định Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho hàng xuất khẩu của nhau.

Hiệp định có các điều khoản chính như Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ.

Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2.4 đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam. Đồng thời, Mỹ sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5.9, "điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" - để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.