Sức khỏe

Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường dược phẩm tăng trưởng cao khu vực châu Á

Nam Sơn
Nam Sơn
05/01/2026 06:19 GMT+7

Theo đánh giá và phân loại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với 4 cấp độ, hiện sản xuất dược phẩm của VN đáp ứng được mức độ 3: có công nghiệp dược nội địa sản xuất generic, xuất khẩu được một số dược phẩm, nhưng chủ yếu vẫn là công nghiệp bào chế với trên 90% nguyên liệu nhập khẩu.

Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), đến tháng 12.2025, cả nước có 243 nhà máy sản xuất thuốc, trong đó có 36 nhà máy có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sản xuất trong nước bao phủ 13/13 nhóm thuốc thiết yếu theo danh mục của WHO; cung ứng 11/12 loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, sản xuất được một số nguyên liệu sinh học và một số nguyên liệu hóa dược, tá dược.

VN nằm trong nhóm các thị trường dược phẩm tăng trưởng cao khu vực châu Á - Ảnh 1.

Công nghiệp dược VN đáp ứng nhu cầu thuốc thiết yếu trong điều trị, chăm sóc sức khỏe

ẢNH: QUỐC ANH

Thị trường dược phẩm VN tăng trưởng ổn định từ 6 - 8% với tổng giá trị ước tính tăng từ khoảng 2,7 tỉ USD trong năm 2015 lên 7,2 tỉ USD vào năm 2022, và năm 2025 ước đạt khoảng 8 tỉ USD.

Tiền thuốc bình quân đầu người năm 2025 đạt 78,3 USD. Theo dự báo thị trường trong năm 2025, VN nằm trong nhóm các thị trường dược phẩm có tỷ lệ tăng trưởng hằng năm cao nhất trong khu vực châu Á. Riêng đối với thuốc trong nước, trị giá sản xuất tăng trưởng đều qua các năm ở mức tăng trưởng 12 - 15%/năm. Giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 70% về số lượng và gần 50% về giá trị sử dụng thuốc. Tỷ trọng nhập khẩu thuốc duy trì sự tập trung từ các thị trường có công nghệ dược phẩm tiên tiến như châu Âu, Mỹ, chủ yếu là các thuốc biệt dược gốc, thuốc phát minh, sản phẩm công nghệ sinh học.

Cục Quản lý dược đã có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu thuốc. Năm 2025, có 67 công ty dược có xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc với tổng trị giá khoảng 312 triệu USD, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. 

Bộ Y tế cam kết cắt giảm thủ tục cấp phép dược phẩm

Bộ Y tế cam kết cắt giảm thủ tục cấp phép dược phẩm

Lãnh đạo Bộ Y tế cam kết tiếp tục cắt giảm và đơn giản thủ tục hành chính, dứt khoát không được thêm quy trình con, giấy phép con trong quản lý cấp phép dược phẩm.

