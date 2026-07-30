Việt Nam nghiên cứu triển khai tiền kỹ thuật số quốc gia, lộ trình ra sao?

Theo Quyết định 1443/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án "Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045" do Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành ngày 27.7, Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và triển khai thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC) trong giai đoạn 2029 - 2030.

Việt Nam nghiên cứu triển khai tiền kỹ thuật số quốc gia ẢNH: THANH NIÊN

Một trong những nội dung thuộc đề án là triển khai vận hành thí điểm thị trường tài sản mã hóa; chủ động đánh giá để nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý về tài sản số, tài sản mã hóa, sàn giao dịch tài sản số có giấy phép. Trong nhóm giải pháp về thể chế và chính sách, đề án nhấn mạnh về việc hoàn thiện khung pháp lý theo mô hình phân loại tài sản số, nghiên cứu ban hành luật Tài sản số theo hướng phân loại rõ các nhóm tài sản mã hóa nhằm tạo cơ sở quản lý phù hợp với bản chất từng loại hình. Các nhóm tài sản mã hóa được liệt kê gồm tài sản mã hóa phục vụ thanh toán; mã thông báo tiện ích (Utility Tokens); mã thông báo chứng khoán hoặc tài sản thực số hóa (Security Tokens/RWA). Việc phân loại này mang ý nghĩa quan trọng bởi mỗi loại token có đặc điểm, mức độ rủi ro và quan hệ pháp lý khác nhau. Một token dùng để thanh toán không thể được quản lý hoàn toàn giống token đại diện cho cổ phần, trái phiếu, bất động sản hoặc dòng tiền của một dự án.

Đáng chú ý, trong nhóm giải pháp về sản phẩm hàng hóa, đề án nhắc đến việc nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC). Ngân hàng Nhà nước là đơn vị chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và triển khai thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số quốc gia với sự phối hợp cùng Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan. Thời gian thực hiện trong năm 2029 - 2030. Như vậy, nếu thực hiện đúng lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc thử nghiệm phát hành tiền kỹ thuật số quốc gia.

Song song, Bộ Tài chính được giao triển khai vận hành thí điểm thị trường tài sản mã hóa; chủ động đánh giá để nghiên cứu khung pháp lý cho tài sản số, tài sản mã hóa và các sàn giao dịch tài sản số được cấp phép. Trong đó, nghiên cứu, ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực chứng khoán, Token hóa tài sản thực (RWA), xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox) cho các công nghệ tài chính mới (Fintech), cho vay số, tài chính xanh, trái phiếu số hóa, quỹ đầu tư số hóa và các dịch vụ lưu ký, thanh toán trên nền tảng công nghệ sổ cái phân tán (DLT) để vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát rủi ro phát sinh cũng là một trong những vấn đề được ưu tiên...











